Gabon : Wenceslas Yaba nommé chef de département santé à la présidence

Le conseil des ministres présidé par le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, le jeudi 28 décembre 2023, a été l’occasion d’acter plusieurs nominations. Déjà plébiscité par les populations au regard de ses actions sociales envers les nécessiteux, le Dr. Wenceslas Yaba a été nommé Conseiller spécial, chef du département santé à la présidence de la République, en charge du samu social gabonais.

Après avoir donné sans réserve, le Dr. Wenceslas Yaba, par ailleurs, coordinateur du Service d’aide médicale d’urgence (SAMU) social gabonais a toujours été au four et moulin en ce qui concerne la question d’accessibilité à la santé au Gabon. Une nomination entérinée au conseil des ministres présidé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema le 28 décembre 2023.

L’homme qu’il faut à la place qu’il faut

L’ancien directeur général adjoint du Centre hospitalier et universitaire de Libreville (CHUL) devra tendre l’oreille et être une force de proposition auprès du numéro un gabonais. Une nomination qui intervient dans cette période cruciale qui vise à remettre le Gabon sur les bons rails à tous les niveaux et notamment le secteur de la Santé. Lequel est miné par des dysfonctionnements de tous ordres. Une mission importante mais à la mesure de l’intéressé qui a toujours fait montre de résilience pour atteindre des objectifs fixés.

Le Dr. Wenceslas Yaba aux soins des enfants pris en charge © D.R.

Il est judicieux de rappeler que l’actuel coordinateur général du service d’aide médical d’urgence social gabonais est né le 18 avril 1975. Très jeune, ce fils de Bakoumba, dans le Haut-Ogooué, se passionne pour les sciences. C’est donc avec mérite que l’étudiant va gravir les étapes académiques pour finir épidémiologiste et clinicien. Docteur D’etat de l’université Pierre et Marie en santé publique.

Il est également diplômé de l’institut pasteur de paris, sur la validité des tests diagnostics, « Vihologue » à L’INSERM et à l’IRD en France. Devenant un agent cadre au ministère de la santé en France. De retour au gabon, après avoir servi dans l’administration, il se consacre à l’œuvre de sa vie en 2017. Il crée le Samu social gabonais qui a déjà pris en charge 1,6 millions de personnes et fait économiser 123 milliards de FCFA aux compatriotes. Sapristi !