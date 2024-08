Moanda : plus de 50% de la population soignée gratuitement en 2023 grâce à la Comilog

Ecouter l'article

C’est ce que révèle le rapport d’activité de responsabilité sociétale 2023 de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), publié en juillet 2024. En effet, au cours de l’année écoulée, plus de 50% de la population vivant dans la ville de Moanda, province du Haut-Ogooué, a eu un accès privilégié à la gratuité des soins de santé tout en bénéficiant d’une prise en charge de proximité. Des politiques qui avaient pour but d’alléger les résidents de cette localité qui sont en situation de précarité en matière de santé.

2023, est sans aucun doute la fin d’un cycle notamment par la clôture du premier plan triennal de la démarche RSE provenant du partenariat entre l’Etat gabonais et la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog). C’est dans cette optique que la filiale du groupe Eramet a élaboré un bilan sur l’exécution des projets dresse depuis la signature desdits accords. Il en ressort donc dans ledit rapport rendu public en juillet 2024 que la majorité des populations de la ville de Moanda sont soignées gratuitement.

Santé pour tous !

En effet, c’est le volet Impact social, santé et affaires sociales qui indique qu’au cours de l’année écoulée, plusieurs actions sanitaires ont été entreprises. Il s’agissait pour la Comilog d’apporter sa contribution aux questions de santé publique. Les structures subventionnées tel que le SAMU Social, le dispensaire de Nguiassono et l’hôpital Marcel Abeke reçoivent les patients gratuitement. Ainsi plus de 50% des Moandais ont accès à la gratuité des soins de santé et bénéficient d’une prise en charge de proximité. Faciliter l’accès aux soins est une démarche essentielle pour promouvoir la santé publique, l’équité et la justice sociale, tout en contribuant à une société plus saine et plus équilibrée.

Outre cette facilitation, des journées de sensibilisation aux différents fléaux tels que le VIH, la tuberculose, le paludisme, drépanocytose, les cancers féminin et masculins ont été organisées. Afin de prévenir les populations sur les risques d’infections mais surtout d’informer ces derniers sur d’éventuelles prises en charge en cas de contraction d’une de ces maladies. On compte ainsi 114 campagnes de sensibilisation avec en moyenne 520 participants par sensibilisation, 60 510 préservatifs distribués, 520 dépistages au VIH Sida et 881 dépistages aux cancers féminins.