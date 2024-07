Ministère du Travail : les stages professionnels momentanément réservés aux agents âgés de 45 à 52 ans

Ecouter l'article

C’est dans une note datée du lundi 8 juillet 2024, que le ministre du Travail et de la Lutte contre le Chômage, Adrien Nguema Mba a annoncé que les stages professionnels sont momentanément réservés aux agents dont les âges varient entre 45 et 52 ans. Une mesure prise en raison de l’insuffisance des effectifs d’une part et de la nécessité de recyclage de ces agents. A cet effet, plusieurs agents publiques répondant aux critères seront de nouveaux sur les bancs, afin de renforcer leurs capacités et s’arrimer aux normes internationales pour l’avancement de l’administration gabonaise.

C’est dans l’optique d’avoir une administration de plus en plus performante que le gouvernement de transition via le ministère du Travail et de la Lutte contre le Chômage a entrepris cette démarche. Il s’agit d’offrir des stages professionnels aux agents dudit ministère pour leur épanouissement mais également pour l’évolution de ce département ministériel. A cet effet, le patron de ce portefeuille a annoncé dans une note d’information signée le 8 juillet 2024 et référencé n°0000002/MTLC/SG/DCRH/SFPP que seuls les administrés ayant en moyenne 45 à 52 ans iront en formation.

Manque d’effectifs

En effet, selon la note d’information, « Le ministre du Travail et de la Lutte contre le Chômage informe que les agents ayant postulé pour les stages professionnels qu’en raison de l’insuffisance de nos effectifs et pour permettre à nos services de continuer à accomplir leurs missions régaliennes, seules les personnes âgés de 45 à 52 ans sont autorisés à aller en formation pour le compte de l’année académique 2024-2025 ». Une opportunité pour ces derniers de recevoir de nouveaux rudiments sur leurs tâches quotidiennes.

Dans le but d’avoir une administration plus productive et pour répondre à des exigences réglementaires ou à des certifications requises dans le secteur.Il faut dire que se former est un investissement dans le développement personnel et professionnel, qui peut ouvrir de nouvelles portes et aider à atteindre des objectifs à long terme. S’agissant des agents ne répondant pas aux exigences, ces derniers « feront l’objet d’une programmation pluriannuelle » a-t-il déclaré.