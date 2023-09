Me Gisèle Eyue : « Molina est un journaleux adepte de la calomnie

Ecouter cet article Ecouter cet article

Alors que Romain Molina multiplie les sorties à propos de son client Hervé Patrick Opiangah, l’avocate au Barreau du Gabon a tenu à mettre en lumière les travers de l’accusation. Pour Me Gisèle Eyue Bekale, il ne s’agirait que d’une cabale à l’initiative d’un « journaleux » passé maître dans l’art de « la calomnie ».

Si l’affaire dite de pédocriminalité dans le football gabonais fait les choux gras de la presse c’est assurément à cause du travail de sac abattu par Romain Molina. Le journaliste d’investigation français poursuit dans sa dénonciation que le conseil de Hervé Patrick Opiangah assimile à de la diffamation. Et ce, d’autant plus que ces allégations sont faites sans preuve matérielle.

Romain Molina en panne de crédibilité ?

C’est ce qu’a assuré Me Gisèle Eyue Bekale dans une vidéo parvenue à la rédaction de Gabon Media Time (GMT). Pour l’avocate au Barreau du Gabon, cette déferlante serait le fruit d’une machination ourdie par un personnage peu fiable. « Dans une vidéo datée du 13 août 2023, le sulfureux et indélicat journaleux français est passé de la diffamation aux menaces », a-t-elle constaté.

Aussi, soutient-elle, que l’intéressé serait bien connu des tribunaux en France pour des charges similaires. Lequel aurait déjà été « mis en cause dans des affaires judiciaires de diffamation, condamné le 6 juin 2023 par le Tribunal correctionnel de Paris ». À cela se greffent, des soupçons contre sa personne dans une procédure visant une bande organisée. Sapristi!

La justice définitivement appelée à trancher ce litige

Si lors de son dernier point de presse, Me Gisèle Eyue Bekale démontrait avec rigueur, les incongruités dans les accusations portées par Romain Molina sur son client, cette dernière n’avait pas manqué de marteler que des actions en justice ont déjà été engagées pour garantir la respectabilité d’Hervé Patrick Opiangah.

Pour l’avocate au Barreau du Gabon l’issue finale est d’ores et déjà connue. « Romain Molina sera déniché dans son petit village en Espagne pour répondre de ses forfaits devant le tribunal correctionnel de Paris », a-t-il conclu. Non sans manquer d’inviter le journaliste à faire preuve de grandeur d’esprit en communiquant son adresse.