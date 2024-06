Match Gabon – Gambie : l’ONDSC annonce des enquêtes suite à la coupure d’électricité

Ecouter l'article

Plus d’une semaine après l’incident ayant émaillé la mi-temps du match international entre le Gabon et la Gambie, l’Office national de développement du sport et de la culture (ONDSC) a fait la lumière sur les responsabilités de tout un chacun. S’il a présenté des excuses à toutes les parties, le directeur général, le commandant Loïc Ngouayit-Kounda, a annoncé des investigations poussées en cours.

C’est devant un parterre de journalistes nationaux et internationaux que le commandant Loïc Ngouayit-Kounda a édifié l’opinion sur les causes de l’incident du 11 juin dernier au stade Rénovation de Franceville dans le Haut-Ogooué. D’entame de jeu, le patron de l’Office national de développement du sport et de la culture a rappelé les missions de ce bras séculier de l’État.

Un cadre normatif respecté mais surpris

Rappelant le cadre normatif de la Fédération internationale de football association (FIFA), le commandant Loïc Ngouayit-Kounda a souligné que « selon les normes FIFA, toutes les compétitions internationales, les stades doivent être autonomes en énergie. En principal le stade ne doit pas être alimenté en source domestique ». Pour notre pays, ce sont 4 groupes électrogènes qui alimentent en principal depuis 2017.

À cela s’ajoutent, 2 autres en secondaire pour les espaces publicitaires et la télévision. À cet effet, le Directeur général de l’ONDSC a précisé qu’en 21 matchs depuis 2017, le fournisseur des groupes électrogènes a toujours envoyé des équipes techniques pour anticiper des avaries. Pourtant une rupture de fourniture d’électricité a interrompu le jus pendant des dizaines de minutes au grand désarroi des férus du sport roi.

Mea culpa et des actions correctives en cours

Ressassant pour le déplorer cette coupure d’électricité qui aura conduit à l’interruption du jeu pendant quelques minutes avant la reprise effective concrétisée par une victoire des Panthères du Gabon. Il est tout de même judicieux d’indiquer qu’un travail de fourmi a été fait entre les équipes techniques et l’ONDSC tous mobilisés.

Le lendemain, une réunion d’urgence avec le représentant régional de l’entreprise qui gère ces 4 groupes, a été organisée au sein du stade rénovation de Franceville. Ce dernier nous a présenté ses excuses et a souligné qu’une enquête technique est en cours. Aussi, le commandant Loïc Ngouayit-Kounda a d’ores et déjà présenté « ses excuses à nos frères gambiens, à notre équipe et particulièrement au chef de l’État gen. Oligui Nguema ». Tout en s’engageant à ce que ce genre d’incident ne se reproduise plus.