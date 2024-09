Gabon : le ministre de l’Industrie intéressé par un partenariat avec les Etats-Unis 

Ecouter l'article

Une rencontre s’est tenue le 19 septembre dernier entre le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette et l’ambassadeur des États-Unis au Gabon, Vernelle FitzPatrick, au cabinet du membre du gouvernement. Il était pour les parties prenantes d’échanger sur les opportunités de développement que les Etats-Unis pourront apporter au secteur de l’Industrie gabonaise.

Le Gabon et les États-Unis entretiennent d’excellents liens d’amitié. C’est donc fort de cela que le ministre de l’Industrie François Mbongo Rafemo Bourdette a reçu la diplomate américaine Vernelle FitzPatrick. Cette rencontre a permis d’une part de rappeler le rôle que joue notre pays dans la stratégie de la politique étrangère américaine et d’autre part de mettre en exergue les potentiels, les projets et les besoins dans le domaine de l’Industrie dont à la charge François Mbongo Rafemo Bourdette.

Les Etats-Unis prêt à développer le secteur de l’industrie gabonaise

Ainsi les deux personnalités ont mis un accent sur les opportunités de développement qu’offrent les États-Unis, le membre du gouvernement n’a pas manqué de montrer un intérêt pour un éventuel partenariat entre les deux nations. Pour ce faire, le ministre de l’Industrie, François Mbongo Rafemo Bourdette et la diplomate américaine ont convenu d’une approche pragmatique dans la présentation des projets afin d’attirer les investisseurs américains qui manifestent une volonté pour le développement du tissu industriel national et la création d’emplois.

Des projets qui cadrent avec la vision du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema dont la volonté est de stimuler la croissance économique, à travers le développement des secteurs clés tels que l’agriculture, l’industrie, le tourisme, le numérique ou encore le développement des zones économiques. Ainsi, au terme de cette audience, une réunion entre les experts de l’ambassade des États-Unis et les équipes techniques du ministère de l’industrie est prévue dans les tous prochains jours afin de matérialiser ce partenariat à l’ère de la Restauration des institutions de notre pays.