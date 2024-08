Gabon : le Gén. Oligui Nguema officialise sa deuxième épouse à Kango

Ecouter l'article

Si depuis sa prise de pouvoir, l’opinion se questionne sur le réel statut marital du président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema et plus particulièrement l’option choisie par ce dernier, son déplacement dans la commune de Kango, dans le cadre de sa tournée républicaine, aura permis d’avoir une réponse sans équivoque. En effet, lors de son allocution, le numéro un gabonais a évoqué en filigrane sa seconde épouse Anouchka Oligui Nguema, confirmant de facto qu’il était bel et bien polygame.

Il faut dire que depuis le coup de libération du 30 août 2023, la vie privée du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est scruté minutieusement sur les réseaux sociaux. Un intérêt perceptible à travers de nombreux débats autour du caractère polygame ou non du foyer du président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) et qui aura donné lieu à des interprétations aussi divers que variée.

Plus de cachoterie autour d’Anouchka Oligui Nguema

C’est donc profitant de l’étape de Kango où il a communié avec ses compatriotes que le Général Brice Oligui Nguema a subtilement répondu au multiple fantasme qui entoure son statut marital. En effet, durant son discours aux populations de cette localité, le président de la transition n’a pas hésité à évoquer ses liens et ses appartenances à Kango notamment du fait du mariage en deuxième noce Anouchka Avome devenue Anouchka Oligui Nguema.

« Ma deuxième épouse est de kango et j’ai 4 enfants ici dans cette ville de kango » a-t-il indiqué devant la première dame Zita Oligui Nguema qui l’accompagne depuis le début de sa tournée républicaine. Dans la foulée, il n’a pas manqué de réaffirmer son attachement à cette localité dont est originaire sa deuxième épouse. « Tout à l’heure le délégué spécial me parlait de me remettre un terrain et j’ai répondu en disant, j’ai déjà mon terrain et j’ai construit pour mes enfants ici à Kango » a-t-il déclaré.



Non sans manquer de souligner qu’il se sent chez lui dans les quatres coins du Gabon. « C’est dire que partout où je passe, j’ai le sang gabonais en moi ». Il faut dire que c’est la première fois que le président évoque aussi publiquement et avec clarté l’existence de sa seconde femme.