Gabon : Clap de fin pour la 1ère édition de Moov Hackathon IA 2024

La salle de fête de l’hôtel le Nomad à Libreville, a servi de cadre à la clôture de la première édition de Moov Hackathon IA 2024 le samedi 29 juin 2024. Au terme de la compétition, c’est Gabon ID qui a su se distinguer parmi les 5 candidats retenus pour la finale. Ces derniers ont présenté des solutions digitales relatives aux défis actuels.

C’est en présence du ministre de l’Économie numérique, le général de Brigade Bonjean Rodrigue Mbanza, du directeur Général de Moov Africa Gabon Telecom, Zouheir Jorio, du Président du Conseil d’Administration, de plusieurs membres du Comité de Direction de la société de téléphonie mobile, du directeur général de la société d’incubation numérique du Gabon (SING) Yannick Ebibie Nze et des passionnés du numérique que s’est déroulé cette cérémonie. Après 3 jours d’échange et de travail sur des projets dédiés à l’Intelligence Artificiel (IA), les candidats ont procédé à la présentation de leurs œuvres à tour de rôle. Et ce devant un jury d’experts nationaux et internationaux.

Gabon ID 1er lauréat

Lancée le 5 juin 2024 par Moov Africa Gabon Télécom, leader de la téléphonie mobile au Gabon qui n’en est pas à sa première action du genre, cette initiative avait pour objectif principal d’encourager les jeunes à l’innovation. Mais aussi à faire exceller les talents prometteurs dans les secteurs des Technologies de l’information et de la communication (NTIC). Après 15 sélectionnés se sont 5 candidats qui ont été retenus pour cette finale. Notamment Alissia IA, Gabon ID, Système de gestion des ressources naturelles (SGRN), Gabon Transculture IA et Mon répétiteur virtuel. Au terme des exposés, c’est Gabon ID qui s’est hissé aux premières marches du podium de cette 1ère édition de Moov Hackathon IA 2024 et ont remporté la belle somme de 2 millions de FCFA. Un défi de taille, d’autant que les solutions proposées relèvent des problématiques de l’heure.

À la seconde place a été occupé par Mon répétiteur virtuel. Ils ont été gratifiés d’un chèque d’un montant d’une valeur de 1 000 000 de Fcfa. Il est utile de préciser que le projet de Gabon ID portait sur une solution de gestion électronique assistée de documents par IA. Celle-ci permet d’associer les informations numérisées aux données biométriques d’un individu. Si elle rappelle le Numéro d’identification personnel mis en place par les autorités de la Transition, Gabon ID permet à partir d’une photo ou d’une empreinte digitale, de pouvoir associer passeport, carte d’identité nationale, d’assurance maladie, SIM pour ne citer que ceux-là. D’après Ghandy Mbongo Essingone, représentant l’équipe lauréate.



« Tous les documents afférents à une personne seront singulièrement identifiés grâce à leurs données biométriques.… permettant ainsi de lutter contre la falsification des documents » a-t-elle déclaré, non sans manquer de présenter ses remerciements à Moov Africa Gabon Télécom, qui une fois de plus a mis en lumière le potentiel des jeunes étudiants et professionnels gabonais. Le rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.

Il faut dire que Moov Africa Gabon Télécom a toujours accompagné de nombreux projets axés sur le numérique. c’est notamment le cas avec le programme GT Lab qui a pour objectif d’offrir une formation certifiante aux participants dans les métiers du numérique. Depuis le lancement dudit programme en 2017, de milliers de personnes ont été formées. Lesquelles ont vu leurs compétences renforcées par des experts. De l’informatique en passant par l’infographie et le community management, ces dernières ont découvert un univers offrant plusieurs opportunités d’emploi.