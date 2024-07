Libreville : le riz made in Gabon en dégustation les 24 et 25 juillet 2024

Le ministère en charge de la Recherche scientifique, en collaboration avec celui de l’Agriculture, organise les 24 et 25 juillet 2024 des journées dédiées à la dégustation du riz produit au Gabon. Cet événement vise à présenter au public les travaux réalisés sur ce produit très consommé dans le pays et surtout leur faire découvrir les saveurs des variétés développées localement.

À la lueur des explications données par le comité d’organisation, ladite initiative est portée par le Dr Yonnelle Déa Moukoumbi, responsable du Programme national de sélection et d’amélioration des plantes et production de semences (PNSAV-PS), primée au Bénin pour ses travaux sur le riz. Elle vise à promouvoir et à vulgariser le made in Gabon en matière de production de riz. Ainsi, pendant 2 jours les participants seront entretenus sur les défis, enjeux et perspectives de la riziculture.

Promotion et vulgarisation du riz gabonais

Pour ces journées de promotion du riz made in Gabon, les organisateurs ont sollicité l’expertise de plusieurs spécialistes de la riziculture. Le 24 juillet, le Dr Pape Abdoulaye Seck, ancien ministre de l’Agriculture au Sénégal, le Dr Manneh Baboucar, et le Directeur général du Centre du riz pour l’Afrique. C’est dans la salle Arambo du ministère de l’Économie qu’ils interviendront sur les thèmes « enjeux sur la riziculture en Afrique » et « pistes de solution, cas du Gabon ». En sa qualité de Directeur Général de Dr. Alpha Bocar Balde, quant à lui, présentera la Société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI.

Le 25 juillet, la station expérimentale rizicole de Kougouleu ouvrira ses portes pour une visite guidée à laquelle prendront part les membres du gouvernement et les invités internationaux. Au cours de cette 2ème journée, les participants pourront déguster le riz made in Gabon. Occasion pour eux de découvrir les saveurs de ces productions locales.

Pour rappel, le Gabon ambitionne de développer une industrie du riz. En effet, conscients des défis liés à la dépendance aux importations alimentaires, les chercheurs gabonais ont proposé de stimuler la production nationale de riz. Toute chose qui devrait contribuer à atteindre l’autosuffisance alimentaire à l’horizon 2027, conformément à la volonté des autorités de la Transition.