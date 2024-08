Libreville : l’axe carrefour André-carrefour Poubelle au Beau-Séjour en état de dégradation 

Ecouter l'article

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, certaines artères de la capitale bénéficient d’une cure de jouvence notamment des travaux de réhabilitation des voies secondaires. Seulement au niveau de l’axe carrefour André-carrefour Poubelle dans le 5ème arrondissement de Libreville, c’est le contraste. La route est dans un état de décrépitude avancé rendant difficile la circulation, les populations en pâtissent et implorent l’intervention des autorités publiques.

Le béton armé, la solution durable préconisée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) pour la réhabilitation de certaines voies secondaires. Si dans certains quartiers, les travaux des voiries ont connu de grandes avancées comme c’est le cas dans le 2e arrondissement de Libreville où les voies secondaires ont repris vie, dans le 5e arrondissement de Libreville, plus précisément sur l’axe carrefour André- carrefour Poubelle l’état de cette route nécessite de véritables travaux. Une situation très visible tant par les piétons que les automobilistes qui empruntent chaque jour ce tronçon.

Devant la dégradation de cet axe, les véhicules en circulation d’un carrefour à l’autre sont mis à rude épreuve puisqu’à plusieurs endroits, le bitume a complètement laissé place à la latérite et les cailloux enfouis dans le sol que l’on peut désormais apercevoir. Au niveau du carrefour poubelle, les voitures éprouvent des difficultés à manœuvrer au moment d’amorcer le croisement. Il faut dire que cet axe très fréquenté de la capitale est à quelques pas seulement d’un complexe scolaire et d’un collège d’enseignement secondaire, en ce qui concerne en tout cas le carrefour Poubelle.

Le CTRI à la rescousse des infrastructures routières

S’il est vrai que le Grand Libreville comprend les communes de Libreville, Akanda, Ntoum et Owendo, le souhait de tous les Gabonais est de disposer de routes praticables en toute saison. Si des efforts ont été consentis ces derniers mois pour désenclaver plusieurs artères de la capitale, mais aussi de l’intérieur du pays, l’axe carrefour André-carrefour Poubelle nécessite lui aussi d’être remis en état, et ce, d’autant plus que ce qui reste de bitume s’effrite un peu plus chaque jour.