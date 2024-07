Libreville : Lasseni Duboze présente le Mouvement concorde nationale

Ecouter l'article

Lors d’une conférence de presse tenue mardi 31 juillet 2024, la 5ème secrétaire du Sénat de Transition, Victoire Issembe Lasseni Duboze, a présenté le Mouvement concorde nationale (MCN). Selon la présidente, « cette initiative politique vise à former une élite politique et à promouvoir les valeurs d’un Gabon grand, indivisible et intègre ».

Ancienne candidate à la présidentielle et désormais figure de proue au sein du Sénat de Transition, Lasseni Duboze s’était jusqu’à présent tenue en retrait de la scène politique depuis sa nomination. Cependant, cette conférence marque son retour avec une vision claire et ambitieuse pour l’avenir du pays, celle d’apporter sa pierre à l’édifice d’un Gabon grand, indivisible et intègre. Des valeurs que prône le MCN au sein duquel elle souhaite passer progressivement le flambeau.

Le MCN prêt à préparer la relève

Bien qu’étant encore en attente de l’agrément qui le légalisera, le Mouvement concorde nationale, créé en 2019, a pour ambition de former une élite politique capable de placer les intérêts du Gabon au premier plan, en défendant les valeurs de travail, de justice et d’équité, sans distinction de race ou de tribu.

Pour Victoire Lasseni Duboze il est question de vaincre l’ignorance et l’égoïsme pour l’essor du pays. « Le MCN est une révélation, une voie sacrée que nous empruntons ensemble pour dépasser les ténèbres de l’ignorance et de l’égoïsme qui ont longtemps entravé notre pays », a-t-elle déclaré. Forte de plus de 50 ans d’expérience, elle compte gagner ce combat en transmettant ses acquis à la jeunesse afin de passer progressivement le flambeau. « Mon passé administratif, politique, et même dans la diplomatie parlementaire sont autant d’expériences qui sont un héritage que je voudrais léguer à mes compatriotes », a-t-elle poursuivi.

S’agissant du positionnement de son mouvement par rapport au référendum et au soutien d’une éventuelle candidature du Général-président Brice Clotaire Oligui Nguema, l’ancienne cadre du Parti démocratique gabonais (PDG) ne s’est pas encore prononcée. D’une part, elle ne souhaite pas se positionner en faveur ou en défaveur d’un texte qu’elle n’a pas consulté et, d’autre part, elle accorde encore le bénéfice du doute au Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). « Je suis dans l’observation mais j’ai la conviction que Dieu a prévu un homme nouveau pour le Gabon. Laissons du temps au temps. Nous soutiendrons celui qui viendra se mettre au service du peuple gabonais », a-t-elle conclu.