Libreville : lancement des travaux de la 46ème session des Comités consultatifs interafricains

Les travaux de la 46ème session des Comités consultatifs interafricains (CCI) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) ont été officiellement lancés ce lundi 15 juillet à Libreville. La rencontre à laquelle prennent part de nombreux délégués et des experts de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique issus des 19 pays membres du CAMES vise à examiner et à valider plus de 1500 dossiers soumis par des enseignants-chercheurs et des chercheurs.

Conformément au protocole d’accord signé en juin dernier entre le Professeur Hervé Ndoume Essingone et le Secrétaire général du CAMES, le Professeur Souleymane Konaté, le Gabon accueille la 46ème session des Comités consultatifs interafricains du 15 au 17 juillet. Pendant trois jours, les participants examineront minutieusement plus de 1500 dossiers soumis par des enseignants-chercheurs et des chercheurs.

Le Gabon résolument engagé dans la recherche scientifique

Ces dossiers, essentiels pour l’avancement professionnel et académique des candidats, doivent répondre à des critères stricts de qualité et d’excellence. Le processus de validation vise à garantir que seules les candidatures répondant aux normes élevées du CAMES soient approuvées. L’organisation de cette 46ème session des CCI à Libreville est un signal fort de l’engagement du Gabon à soutenir l’enseignement supérieur et la recherche scientifique en Afrique.

Au cours de cette cérémonie d’ouverture présidée par Raymond Ndong Sima, le chef du gouvernement a réitéré la volonté des autorités de Transition de redynamiser le système universitaire. « Le gouvernement de la Transition a entrepris une redynamisation après plusieurs années d’immobilisme de notre système d’enseignement supérieur pour lui permettre de conjuguer l’objectif d’un enseignement accessible de qualité et une recherche d’ampleur appréciable avec les exigences du monde contemporain », a-t-il indiqué.

Dans son allocution, le premier ministre a également fait des suggestions pour l’essor de l’enseignement supérieur gabonais. Il a notamment appelé à l’innovation et l’élaboration de programmes inclusifs et des parcours flexibles. Pour le locataire de l’Immeuble du 2 décembre, il est question de former une jeunesse capable de s’adapter aux fluctuations du marché de l’emploi.