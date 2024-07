Gabon : 7 milliards de FCFA au bénéfice de la Nyanga

Ecouter l'article

À l’instar des autres provinces du pays où il s’est rendu dans le cadre de sa tournée républicaine, les 72 heures passées dans la Nyanga ont permis au président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema de s’apercevoir de la détresse de ses compatriotes. C’est pourquoi, en plus des projets structurants annoncés, qui devraient permettre de répondre à la problématique du chômage et de l’exode rural, le chef de la Transition a annoncé 7 milliards de FCFA pour des projets prioritaires qui seront répartis au sein des six départements.

De Tchibanga à Mabanda en passant par Moabi, Moulengui-Binza, Ndindi et Mayumba, le général Brice Clotaire Oligui Nguema s’est montré ferme quant à sa détermination à conduire la province de la Nyanga sur les rails du développement. En effet, si l’objectif du président de la Transition est de véritablement faire de Tchibanga la « Tchaîbang-City », les autres localités de la province ne seront pas en reste.

7 milliards de Fcfa destinés aux projets prioritaires de la Nyanga

Accueilli en « Messi » dans le G5, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé avec une batterie de promesses pour répondre à la fois aux besoins en eau potable, notamment à Tchibanga où un programme d’alimentation est prévu pour chaque quartier, mais aussi en matière de sécurité, d’éducation, de santé, ou encore d’emploi avec le projet d’exploitation de la potasse à Ndindi et la construction d’un port en eau profonde à Mayumba. Si ces projets permettront de résoudre un certain nombre de problèmes à moyen et long terme, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a donné un signal fort en annonçant 7 milliards de FCFA pour des projets prioritaires.

En effet, le chef de l’Etat a eu l’occasion de constater l’état de dégradation avancée des voiries publiques, des bâtiments administratifs et autres infrastructures censées faciliter le quotidien des compatriotes de cette partie du pays. Ainsi, si Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga devrait bénéficier de quelque 2,5 milliards de FCFA de cette enveloppe pour la réhabilitation des infrastructures vitales, Mayumba se verra dotée d’une enveloppe d’un milliard de FCFA, et environ 500 millions de Fcfa pour Ndindi, chef-lieu du département de la Haute-Banio. Ainsi, tous les six départements de cette province devront bénéficier des financements pour la modernisation de leurs infrastructures publiques.