Libreville : fermeture de l’axe Hôtel de la Can-Cenarest pour 2 mois 

Durant deux mois, les habitués de l’axe Hôtel de la Can-Cenarest, dans le 6e arrondissement de Libreville devront faire des détours pour vaquer à leurs occupations. Et pour cause, à compter du 20 juillet 2024, des travaux d’aménagement du bassin versant sont prévus dans cette partie de la capitale, précise Gabonreview.

Sur une période de 2 mois, les riverains de l’axe Hôtel de la Can – Sibang vivront donc au rythme de travaux. Le ministère des Travaux publics a pour cela instruit à l’entreprise chargée d’exécuter le chantier de proposer dans le but de limiter au maximum possible la gêne.

Axe Hotel de la Can-Cenarest fermé pour 2 mois

Si la fermeture de cette voie très fréquentée devrait pour un moment perturber le trafic, cela s’avère nécessaire pour faciliter les travaux d’aménagement du bassin versant de Terre nouvelle. Il faut dire que depuis la réception de l’infrastructure fin janvier 2024 en présence du premier ministre de transition Raymond Ndong Sima, plusieurs anomalies ont été constatées dont la principale serait la sortie des eaux de leur nid en période de pluie. Une situation qui a conduit le gouvernement à instruire l’entreprise à corriger le tir.

Ainsi la société chargé des travaux d’aménagement devra procéder à « la construction d’un ouvrage hydraulique de 3x4x2,5 sur toute la largeur de la chaussée », précise l’administration. Notons que cet ouvrage s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement des Bassins versants qui prend également en compte la construction de 1070 logements à Bikélé-Nzong visant à reloger les populations déguerpies des zones impactées par le projet sur un site de relogement des populations déguerpies à Bikélé-Nzong.