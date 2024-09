Lékabi-Lewolo : le pont sur la rivière Mvouna en état de décrépitude 

Ecouter l'article

Le pont qui traverse la rivière Mvouna est aujourd’hui à l’abandon. L’état de décrépitude de cette infrastructure qui permettait de relier le département de la Mpassa à celui de la Lékabi-Lewolo, sur la route Andjogo-Okondja ,rend difficile le déplacement des populations.

Au Nord comme au Sud du Gabon, il demeure la problématique de la mobilité humaine. En effet, l’impraticabilité et le manque de routes dans le pays sont un frein pour son développement. Les populations de l’hinterland sont véritablement livrées à elles-mêmes. D’ailleurs, le manque d’entretien régulier et de réhabilitation met en danger non seulement les biens, mais surtout les vies humaines.

Les usagers du pont sur la Mvouna en attente d’une réhabilitation

Avec ses nombreuses planches perdues au fil du temps, le pont sur la rivière Mvouna a de nombreux trous. Les dégradations successives ont réduit cette structure à une ombre de ce qu’elle était autrefois, rendant la traversée périlleuse, surtout en saison des pluies. Pourtant, Lekedi dispose d’un ranch dont la relance peut contribuer au développement de la filière bovine. Alors que le retour des pluies est imminent, les populations craignent que la situation empire. Elles ont donc sollicité une réhabilitation de cette infrastructure. « Pour cette dernière année de transition, pensez à nous », a déclaré une habitante d’Okondja s’adressant aux autorités.

Cette problématique n’est pas nouvelle, mais elle n’a toujours pas trouvé de solution. Le manque de routes praticables dans le pays est un frein considérable au développement économique et social. Si dès son arrivée au pouvoir le Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI) a relancé les travaux routiers et l’entretien avec des partenaires tels que l’entreprise burkinabè Ebomaf, il reste encore beaucoup à faire. En effet, les habitants des régions reculées continuent de pâtir du mauvais état des infrastructures routières. Pour l’heure, le pont sur la rivière Mvouna attend son heure de gloire.