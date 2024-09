Gabon : la CNNII confiée au burkinabé Ebomaf pour les 20 prochaines années

Ecouter l'article

Selon l’information rendue publique par notre confrère InfosGabon, le 03 septembre 2024, les autorités de la Transition ont concédé la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale au groupe Ebomaf (CNNII) du burkinabè dirigé par Mahamadou Bonkoungou. Ce partenariat s’étendra sur une durée de 20 ans et marque une nouvelle étape dans la collaboration entre l’État gabonais et l’entreprise, déjà active dans plusieurs secteurs du pays.

Après avoir livré d’importants lots de matériels au gouvernement pour booster l’activité agricole, le secteur national du BTP Ebomaf a permis à la compagnie aérienne nationale, Fly Gabon de prendre son envol avec de nouveaux aéronefs. Fort de son expertise dans la construction d’infrastructures routières et aéroportuaires en Afrique de l’Ouest, le groupe élargit désormais son champ d’action en prenant en charge le transport maritime.

La CNNII désormais entre les mains d’Ebomaf

Le 30 août dernier, Ebomaf a livré un ferry flambant neuf de 500 places à la CNNII, marquant officiellement le début de sa gestion de la compagnie. Cette cérémonie, qui aurait pu être une simple réception d’équipement, symbolisait en réalité l’entrée du groupe dans le secteur maritime gabonais. Une place que le groupe devrait tenir pendant 20 ans selon Infos Gabon. Ce ferry est le premier d’une série de 4 prévus pour relier Libreville à d’autres villes côtières du Gabon, un pays doté de 800 km de façade maritime.

En investissant dans ce secteur, Ebomaf contribue aux côtés de l’Etat gabonais au désenclavement de l’intérieur du pays. Après le naufrage du navire Esther miracle, les navigations de nuit avaient été suspendues. Avec l’arrivée d’Ebomaf, le gouvernement gabonais a relancé cette activité qui sera assurée par le nouveau ferry. « La mise en service de ce Ferry s’inscrit justement dans la continuité d’une parfaite relation d’affaires entre la République gabonaise et mon entreprise. Cela confirme une réelle volonté d’apporter des solutions rapides aux problèmes cruciaux que traversent les pays africains », a souligné, le nouveau concessionnaire, Mahamadou Bonkoungou. C’est donc une nouvelle étape dans le partenariat entre l’État gabonais et son nouvel allié, Ebomaf.