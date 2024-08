Lébamba : l’association Bâ Bésa, un soutien pour l’autonomisation des femmes

Follow on X

Du 6 août au 16 août, Lebamba a été le théâtre d’une initiative remarquable portée par l’association Bâ Bésa, visant à autonomiser les femmes de la région à travers des formations pratiques. Cet effort, qui a rassemblé 53 femmes âgées de 20 à 50 ans, a permis de leur offrir de nouvelles compétences dans des domaines porteurs tels que la coiffure, le maquillage, la décoration, l’onglerie et la perruquerie.

Pendant deux semaines, les participantes ont suivi des formations intensives dans ces cinq filières. Grâce à un encadrement de qualité, elles ont pu acquérir les bases nécessaires pour se lancer dans des activités génératrices de revenus. Ces formations, soigneusement planifiées et exécutées par l’association, ont mis en lumière le potentiel de chaque femme, leur permettant ainsi de développer des compétences pratiques directement applicables dans leur quotidien.

À l’issue de ces sessions de formation, l’association Bâ Bésa a remis des kits de démarrage à 33 femmes. Ces kits, adaptés à chaque filière, comprennent les outils et matériaux nécessaires pour débuter une activité en toute autonomie. Un soutien crucial qui permet à ces nouvelles entrepreneures de démarrer immédiatement leur activité et de générer un revenu pour elles et leurs familles.

Cette initiative est un exemple concret de la manière dont des actions ciblées peuvent transformer la vie des femmes en leur offrant des outils pour devenir financièrement indépendantes. L’association Bâ Bésa, par son engagement et son dévouement, contribue significativement à l’amélioration des conditions de vie à Lebamba. Ces formations ouvrent la voie à une future génération de femmes entrepreneurs prêtes à relever les défis de l’économie locale.

L’association Bâ Bésa a démontré, à travers cette initiative, qu’il est possible de faire une différence significative dans la vie des femmes grâce à la formation et au soutien matériel. En offrant ces opportunités, l’association pave la voie à une autonomisation durable et à un développement communautaire solide à Lebamba.