Gabon : le chiffre d’affaires du mobile money en hausse de 10,7% au 2ème trimestre 2023

Malgré un contexte économique marqué essentiellement par un ralentissement des opérations financières, la branche du mobile money a connu de belles performances. En effet, selon la Note de conjoncture sectorielle du 2ème trimestre 2023, l’indice de son chiffre d’affaires a enregistré une hausse de 10,7% en comparaison au trimestre précédent.

Selon ce document élaboré par la Direction générale de l’économie et de la politique fiscale (DGEPF) l’amélioration des performances de cette branche est liée, entre autres, à une plus grande inclusion financière et à la variété des services offerts. En effet, l’indice de son chiffre d’affaires s’est accru de 21,3% grâce à l’application de la plateforme GIMACPAY qui « permet de raccourcir les opérations de transferts d’argent dans la zone CEMAC via le mobile money, ainsi que l’interopérabilité des deux principaux opérateurs du secteur ».

Seulement 1,2 million de comptes mobile money actifs

En matière de souscription en produit de monnaie électronique, le nombre de comptes total créés est en hausse de 3%. Cependant, sur un stock de 3,3 millions de comptes créés, seuls 1,2 million sont actifs. Ainsi, en glissement trimestriel, il ressort une baisse de 5,4% de comptes actifs. Pour le semestre, en glissement annuel, le nombre total de comptes a crû de 22% contre 7% pour les comptes actifs.

Au deuxième trimestre 2023, l’indice des transactions des opérateurs du mobile money a augmenté de 5% par rapport au trimestre précédent. Toutefois, en glissement annuel, sa progression a été plus importante . Cette évolution est consécutive à la hausse simultanée des transactions en nombre et en valeur des services offerts, notamment les dépôts +7,6%, les retraits +7,1%, les paiements +5,9%, les transferts nationaux et internationaux via la plateforme GIMACPAY respectivement de +7,8% et +15,2%.