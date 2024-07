Gen. Oligui Nguema : « les Haoussas sont des Gabonais »

Follow on X

En tournée républicaine dans la province du Haut-Ogooué la semaine écoulée, le Président de la transition a tenu à lever l’équivoque sur le débat autour de la situation des Haoussas au Gabon. Pour le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema les membres de cette communauté bien installée dans notre pays sont des Gabonais au même titre que les autres.

Pour rebâtir le Gabon gangrené sous la gestion Bongo PDG par une division sociale sans précédent, le Comité pour la Transition et la restauration des institutions (CTRI) veut impulser une vision patriotique et inclusive. D’ailleurs, le dialogue national dont les recommandations devront être validées lors du référendum de 2024, posait les bases de ce vivre-ensemble que le Gén. Oligui Nguema a tenu à mettre en exergue.

Les Haoussas, de véritables Gabonais

Plus direct que lors de ses récentes sorties, le Chef de l’État a martelé que c’est lui qui « décide ». Une manière propre à lui de rappeler que la réussite de la mission de l’organisation militaire qu’il dirige passe par la discipline, le respect mais encore plus l’inclusion. Laquelle s’étend à tous les fils et filles pouvant participer de près ou de loin à l’édifice Gabon en pleine reconstruction. C’est à ce titre que le patron du CTRI a mis fin au débat sur la gabonité des haoussas.

Tenant compte de l’histoire de ce peuple arrivé au Gabon il y a plusieurs dizaines d’années, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema n’a pas hésité à rappeler à la foule venue massivement l’accueillir que « les Haoussas sont des Gabonais ». Un prolongement assumé de la politique d’intégration prônée par feu Omar Bongo Ondimba qui avait pris un décret avant la naturalisation de ce peuple réputé axé dans le commerce. Reste à savoir s’il existe un texte définissant de manière claire les modalités d’acquisition de la nationalité gabonaise pour cette catégorie d’individus.