Gabon : vers une amélioration de la navigabilité du fleuve Ogooué

Le Forum sur la Coopération sino-africaine qui s’est tenu en Chine du 4 au 6 septembre revêtait un caractère stratégique majeur pour le Gabon, en quête de financements pour son ambitieux Plan national de développement de la Transition. En marge de ce rendez-vous, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la Mer, le capitaine de vaisseau Loïc Ndinga Moudouma a rencontré les dirigeants des entreprises CHEC et Gabon Mining. Au menu des échanges, la question de la navigabilité du fleuve Ogooué ainsi que la construction des ports fluviaux de Ndjolé et Lambaréné.

La démarche du ministre des Transports auprès de ces potentiels investisseurs s’inscrit dans la droite ligne des efforts du président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema de moderniser les infrastructures fluviales du pays. Ainsi, les parties ont échangé sur les possibilités de signatures d’un protocole d’accord en vue de construire ces deux ports et d’améliorer la navigabilité de l’Ogooué grâce à des opérations de dragage.

Faciliter l’acheminement des matières premières par la voie fluviale

Selon le autorités, l’accord entre l’Etat Gabonais et les entreprises Gabon Mining et CHEC leur permettra « de jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre des projets de construction des infrastructures portuaires à l’intérieur du pays ». Avec la construction des ports de Ndjolé et Lambaréné ainsi que l’amélioration de la navigabilité dans le fleuve Ogooué, le ministère des Transports vise comme objectif de « faciliter l’acheminement du minerai, principalement du manganèse, extrait dans la région de Ndjolé ». Lequel minerai transitera par le futur port de Lambaréné avant d’être acheminé à Port-Gentil « où un port minéralier en eau profonde sera construit pour optimiser les exportations internationales ».



Rappelons que le général Brice Clotaire Oligui Nguema avait en marge de sa tournée Républicaine dans le Moyen-Ogooué, procédé au lancement de la première phase des travaux du port de Ndjolé. Selon le cabinet de Loïc Moudouma, « Les échanges actuels visent à concrétiser sa mise en œuvre par la signature d’un M.O.U., qui permettra non seulement d’optimiser les échanges de biens et de personnes sur la voie fluviale, mais aussi de dynamiser l’économie locale par l’accroissement du potentiel d’export par voie maritime au Gabon ».