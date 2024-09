Bien-être : l’activité sexuelle, un remède pour la santé cardiovasculaire 

Ecouter l'article

L’activité sexuelle est bénéfique pour le cœur, c’est en substance ce que nous révèle l’association reconnue d’utilité publique depuis 1977 dénommée la Fédération française de Cardiologie. En effet, selon un article publié le 21 mai 2021, les spécialistes s’accordent à dire que les rapports sexuels auraient des effets positifs notamment sur la santé cardiovasculaire contrairement à ce qui s’est toujours dit.

L’acte sexuel a des effets protecteurs sur le cœur, qui l’eut cru? En effet, contrairement aux idées reçues, les scientifiques affirment que pratiquer l’activité sexuelle de manière régulière aurait de multiples bienfaits pour le cœur. « Un rapport sexuel représente un effort physique d’intensité modérée, comparable à l’énergie dépensée pour monter deux étages à bonne allure. Il participe en outre à l’élimination de toxines, augmente le rythme cardiaque, active la circulation sanguine et muscle le cœur » indique la Fédération française de cardiologie.

L’activité sexuelle est bénéfique pour le coeur, profitons-en

D’ailleurs, la Présidente de la Fédération française de cardiologie, le Pr. Claire Mounier-Vehier qui a tenu à rassurer un plus grand nombre, notamment les personnes qui ont subi une crise cardiaque ou vivant avec une maladie cardiaque à ce sujet. « L’accident cardio-vasculaire marque un tournant évolutif dans la vie sexuelle d’un patient et a un impact à la fois psychologique et physique (..) À l‘issue d’un accident cardio-vasculaire, une fois la situation stabilisée et après la réadaptation, la reprise d’une activité sexuelle est bénéfique » a-t-elle déclaré.Le message est donc clair, une relation sexuelle n’aura pas de conséquence sur leur santé cardiaque.

De ce fait, les personnes en bonne santé et celles vivant avec une maladie cardiaque n’ont aucune raison de se priver des relations sexuelles. Toutefois les spécialistes préconisent d’avoir une bonne hygiène de vie, et d’éviter le tabac et l’alcool. Outre les bienfaits pour la santé cardiovasculaire, la Fédération française de cardiologie indique que le rapport sexuel a des vertus anti-stress et anti-déprime grâce à la libération d’une multitude d’hormones (sérotonine, dopamine et d’endorphine) durant l’orgasme.