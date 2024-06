Commerce extérieur : devant la France, le Togo premier fournisseur du pays au 1er trimestre 2024

Ecouter l'article

Si elles sont principalement caractérisées par des échanges modérés étant entendu qu’elles concernent essentiellement les hydrocarbures, les relations commerciales entre le Gabon et le Togo demeurent toutefois au beau fixe. C’est d’ailleurs ce que confirme la dernière note de conjoncture sectorielle élaborée par les services de la direction générale de l’économie, qui place le Togo en tête des fournisseurs du pays avec 22,1% de notre volume d’importations à fin mars 2024. Une performance exceptionnelle qui place ce petit pays d’Afrique de l’Ouest, loin devant la France et la Chine, respectivement 2ème et 3ème fournisseurs du Gabon sur la période sous revue.

Bien que les données spécifiques puissent varier, les relations commerciales entre le Gabon et le Togo qui incluent principalement l’importation de divers produits tels que le pétrole, les produits agricoles et d’autres biens de consommation, continuent de renforcer les liens entre les deux nations. Ainsi, au premier trimestre 2024, si les importations du Gabon ont progressé de 10,2% comparativement au trimestre précédent, c’est en grande partie en lien avec les exportations de la petite Suisse de l’Afrique qui ont connu une hausse exponentielle de l’ordre de 196% entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

En effet, basé sur les données de la direction générale de l’économie et de la politique fiscale (Dgepf), la hausse des commandes adressées au Togo a largement été au-dessus de celles adressées à la Chine (+13,8%) et aux Etats-Unis (+12,1%). Résultat, ce pays comptant parmi les plus petits États africains avec une superficie de 56 600 km2, se classe en tête des fournisseurs du pays à fin mars 2024. Une belle preuve que la coopération Sud-Sud peut garantir un certain niveau de fiabilité et de viabilité en matière de commerce extérieur, puisqu’en trônant en tête de nos importations, le pays d’Eyadema est loin devant la France et son volume d’exportations vers le Gabon en chute de 0,2%.

Togo, seul pays africain dans la cour des principaux fournisseurs du pays

Seul pays africain dans la cour des principaux fournisseurs du pays. Largement devant la France et ses 16,5% de parts de marchés, la Chine et ses 11,7%, la Belgique et ses 9,7%, les États-Unis, les Émirats Arabes Unis et le Cambodge qui se partagent respectivement 5,4%, 4,1% et 2,4%, le Togo dont les exportations à destination du Gabon avaient chuté de 35% au dernier trimestre 2023, a donc largement su tirer son épingle du jeu, dans un environnement où les commandes des dix premiers fournisseurs de l’Etat gabonais ont augmenté de 15,9%. À noter que le volume d’importations du Gabon en provenance de l’ensemble de ses autres partenaires dont l’Inde et les Pays-Bas, représente globalement 28,1% sur la période sous revue.