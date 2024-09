Gabon : une dizaine de sapeurs-pompiers en formation pratique auprès des EFG

Ecouter l'article

Du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2024, une dizaine de sapeurs-pompiers gabonais ont pris part à une formation pratique avec des pompiers de Paris basés au Camp de Gaulle. Organisés une fois par mois, ces ateliers riches en enseignement, intenses et variés avaient pour objectif de renforcer les capacités des hommes du feu qui luttent quotidiennement contre les incendies, viennent au secours des populations accidentées et interviennent lors de diverses urgences.

C’est dans l’optique d’améliorer et d’apprendre de nouvelles techniques de secours et de prévention qu’une dizaine de sapeurs-pompiers gabonais ont participé à une formation à Libreville. Il s’agit d’ateliers durant lesquels les hommes des services de secours qui travaillent à protéger la vie, les biens et l’environnement ont reçu des rudiments pour mener à bien leurs missions. C’était donc du 9 au 13 septembre que ces derniers ont été formés conjointement avec six membres des pompiers de Paris basés au camp de Gaulle.

Une formation riche, intense et variée

La formation qui a lieu qu’une fois par mois a inclus plusieurs modules pratiques. Notamment la manipulation du lot de sauvetage pour un apprentissage des techniques de sauvetage et de sécurisation des victimes en situation d’urgence. La reconnaissance sous appareil respiratoire isolant (ARI) qui a permis aux hommes du feu d’utiliser des ARI pour intervenir efficacement dans des environnements enfumés. La mise en œuvre des lances à incendie et des tuyaux qui contribue au perfectionnement des techniques de déploiement et d’utilisation des équipements de lutte contre l’incendie.

Aussi, la simulation de feu d’appartement dans un caisson. Il s’agissait d’un exercice réaliste pour préparer les stagiaires à intervenir en cas d’incendie en milieu urbain. Pendant cette semaine pleine d’activités physiques et intellectuelles, les sapeurs-pompiers gabonais et français n’ont pas hésité à mettre du leurs pour pouvoir assimiler afin de relever les défis relatifs à l’exécution de leur travail. Les dix stagiaires repartent ainsi avec des compétences essentielles pour assurer pleinement leur rôle de sapeurs-pompiers.