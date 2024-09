Football : Ecuele Manga, Axel Meye, Poko et Bayanho toujours sans club !

Ecouter l'article

Alors que le mercato estival a pris fin il y a plus de neuf jours, quatre internationaux gabonais se retrouvent sans club, une situation préoccupante à l’approche des 3e et 4e journées des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025. Ces joueurs, souvent sélectionnés en équipe nationale, font face à une inactivité qui pourrait impacter leurs chances de représenter le Gabon sur la scène internationale.

Encore sélectionnés il y a quelques mois par Thierry Mouyouma, Axel Meye Me Ndong, Bruno Ecuele Manga, Junior Obiang Bayanho et André Biyogo Poko, peinent à donner des gages au sélectionneur. Si chacun a connu des tumultes divers, leur absence sur les terrains à l’heure actuelle soulève des interrogations quant à la capacité à faire partie d’une équipe compétitive. En effet, avec la reprise imminente des éliminatoires, le technicien gabonais doit naviguer entre les incertitudes et les choix tactiques.

Axel Meye et Ecuele Manga sur la balance, Bayanho et Poko out ?

Axel Meye, après avoir été écarté du CS Constantine en Algérie, n’a pas trouvé d’opportunité cette saison. Malgré son statut d’ancien deuxième meilleur buteur du championnat marocain, il semble en quête de temps de jeu pour retrouver son niveau. Son compatriote Bruno Ecuele Manga, défenseur aguerri, est également en quête d’un club. Bien qu’il conserve une cote appréciable, son avenir demeure flou après une période de chômage forcé.

Junior Obiang Bayanho, quant à lui, a connu une série de blessures qui ont compliqué son passage au Football Club Saint-Éloi Lupopo. Sa situation a fini par agacer le club, le poussant à se séparer de lui. Enfin, André Biyogo Poko, l’un des 3 derniers survivants de l’équipe de 2010, n’a pas été renouvelé par son club israélien, Beersheva. Depuis juillet, il est sans club mais reste ouvert à une convocation en sélection, bien qu’il sache que sa préparation pourrait être compromise.

De la nécessité de se remettre en selle !

La situation de ces quatre joueurs est d’autant plus préoccupante que le Gabon doit rapidement se préparer pour les matchs de qualification à venir. La dynamique des éliminatoires nécessite des joueurs en forme et compétitifs. Pour Thierry Mouyouma, ces incertitudes représentent un vrai défi alors que les Panthères du Gabon se lancent dans une nouvelle campagne qui pourrait déterminer leur avenir à la CAN 2025. Il est impératif que ces joueurs trouvent rapidement des solutions pour relancer leurs carrières et contribuer au succès des Panthères du Gabon.