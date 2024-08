Gabon-Russie : bientôt la livraison de camions médicalisés pour une offre de santé de proximité

Ecouter l'article

Une délégation de l’Institut de prévention et de thérapeutique du ministère russe de la Santé et le producteur de laboratoires Polymed Prof, a procédé récemment à la présentation de véhicules médicalisés à l’ambassade du Gabon en Russie. Une initiative qui vise à renforcer la relation bilatérale entre les deux pays d’une part et soulager les populations gabonaises en matière d’accès aux soins de l’autre, particulièrement celles installés dans les zones difficiles d’accès. Après les démarches administratives, un bon nombre de camions médicalisés devraient être livrés au Gabon.

Les camions médicalisés, souvent appelés unités mobiles de santé, jouent un rôle crucial en matière de santé dans un pays. En effet, l’accessibilité, la promptitude et la proximité sont les nombreuses qualités que comporte ce genre de service pour soulager les populations défavorisées. Mais surtout ceux qui résident dans des endroits reculés. Il s’agit du projet chapeauté par le mouvement Patrie saine et le président de la fédération internationale de boxe amateur, Umar Kremlev, au diplomate gabonais en Russie.

Un renfort pour le système de santé gabonais

Selon la conseillère économique et commerciale chargée de la Communication de l’ambassade du Gabon en Russie, Diane Prisca Baigni Akimova « L’avantage, c’est que ces camions médicalisés peuvent être partout dans les villages, dans les villes, sans avoir forcément besoin d’hôpital de haute qualité ». Il faut dire que ces engins sont dotés de matériel facilement transportable, maniable et utilisable et ce même pour une infirmière. C’est donc un moyen peu coûteux de procéder à un dépistage de masse pour prévenir les maladies.

Aussi, une réponse rapide aux crises, des services de prévention et de vaccination, il favorise le suivi et soins continus des patients, l’éducation à la santé à travers des informations et conseils pratiques ainsi que la réduction de la charge sur les établissements de santé. A l’issue de la présentation du projet et du véhicule, la délégation gabonaise à procédé à la signature d’un protocole d’accord avec l’Institut de prévention et de thérapeutique du ministère russe de la Santé et le producteur de laboratoires Polymed Prof.