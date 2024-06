Gabon : Richard Auguste Onouviet rebondit PCA de Maurel & Prom

Ecouter l'article

Se réapproprier la gestion de son secteur pétrolier. Cette ambition affichée par les plus hautes autorités en tête desquelles le président de la Transition le Général Brice Oligui Nguema est de plus en plus perceptible à travers la désignation de personnalités gabonaises au sein des entreprises dans lesquelles l’État gabonais détient des participations. C’est d’ailleurs dans ce sens que peut s’interpréter la nomination de l’ancien ministre Richard Auguste Onouviet en qualité de président du conseil d’administration de la compagnie pétrolière Maurel & Prom.

Après le rachat effectif d’Assala, le Gabon semble peu à peu s’inscrire dans la voie de la réaffirmation de sa souveraineté économique qui passe par une gestion plus pointilleuse de ses participations. Ainsi, dans la droite ligne de cette nouvelle ambition impulsée par le chef de l’Etat, le Conseil des ministres du mardi 25 juin dernier a entériné la nomination de l’ancien président de l’Assemblée nationale au sein du Conseil d’administration de Maurel & Prom.

Richard Auguste Onouviet, un homme d’expérience à Maurel & Prom

Il faut dire que ce dernier n’est pas un inconnu dans le secteur extractif au Gabon. Cette originaire de Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué a fait ses classes au sein de plusieurs entreprises notamment à la Compagnie des mines d’Uranium de Franceville (COMUF) en qualité de directeur général adjoint, puis vice-président de la Société d’énergie et d’au du Gabon (SEEG) ou encore directeur général de la Banque Gabonaise de Développement (BGD).

Sur le plan administratif, Richard Auguste Onouviet a occupé de nombreuses fonctions ministérielles. Il a été entre autres, ministre des Eaux et forêts, de la Pêche et du Reboisement, puis ministre des Mines, de l’Énergie, du Pétrole et des Ressources hydrauliques. Après près de six ans passés à ce poste, il avait été nommé ministre de la Planification et de la Programmation du développement le 28 décembre 2007. Dans le gouvernement nommé le 14 janvier 2009, il a été muté au poste de ministre de la Décentralisation et de la Politique urbaine avant de faire son retour à l’Assemblée nationale comme premier vice-président de l’Assemblée nationale puis président de cette institution.