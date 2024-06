Gabon : quelles solutions à l’oisiveté des jeunes pendant les vacances ?

Ecouter l'article

En vacances depuis le 31 mai 2024, les élèves en classes intermédiaires et ceux des classes d’examen se retrouvent à se tourner les pouces à longueur de journée. Or, comme le dit l’adage, l’oisiveté est la mère de tous les vices d’autant plus qu’on assiste à une recrudescence de la violence chez les jeunes. Il est donc indispensable de les occuper sainement, mais comment ? Que proposent les autorités de la Transition?

Si le repos fait partie intégrante des droits de l’enfant, il reste qu’en période de vacances les apprenants sont livrés à eux-mêmes. Les parents vaquant à leurs occupations et les autorités publiques ne se souvenant d’eux qu’à l’orée de la reprise des cours ils sont contraints de se débrouiller pour occuper leurs journées. Si quelques rares initiatives sont mises en place par le ministère de l’Education nationale, celui de la Culture ou certaines associations, il ne s’agit le plus souvent que d’activités ponctuelles à l’image du Festi School de Camélia Ntoutoume Leclercq.

Entre activités éducatives, sportives, culturelles et professionnelles

Les vacances, c’est un temps que les gouvernants pourraient mettre à profit pour leur inculquer les valeurs propres à la société gabonaise notamment celles de travail, de solidarité, de respect et pour le développement des capacités dans les domaines artistique et sportif en mettant en place des activités pérennes ou de longues durées. Le département ministériel de Camélia Ntoutoume Leclercq et celui du Dr. André Jacques Augand pourraient mettre en place des camps de vacances, des ateliers, des tournois et autres activités culturelles et sportives à l’échelle locale. Des moments où ils auront non seulement l’opportunité de découvrir et développer des talents, mais aussi de favoriser la socialisation et le travail en équipe.

D’autre part, lors de son passage sur Gabon 1ère dans le cadre de l’émission Les grands dossiers, le ministère de l’Education nationale a lui-même souligné la baisse du niveau dans les classes intermédiaires. Une observation associée à la chute du taux de réussite au BEPC session 2024 qui devraient amener les autorités éducatives à prendre des mesures et ce conformément à la volonté du président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema de voir émerger une jeunesse excellente. Ces vacances sont une opportunité idéale pour renforcer les compétences académiques des jeunes par le biais de stages de remise à niveau et de cours de soutien. Des initiatives qui permettront de combler d’éventuelles lacunes et de préparer les élèves pour la prochaine rentrée scolaire.

En outre, proposer des formations aux compétences de la vie professionnelle et à certains métiers, mais également à l’entrepreneuriat , peut s’avérer extrêmement bénéfique pour les plus âgés. En plus d’occuper les jeunes sainement, ces formations les préparaient pour leur avenir professionnel. Quoi qu’il en soit, les autorités de la Transition sont attendues sur cette épineuse question.