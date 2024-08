Ecouter l'article

Doter le pays d’outils de planification, de gestion du territoire, de développement des villes et d’aide à la décision politique. Ce sont entre autres les objectifs visés par le Programme INC PROG 2024, exécuté par l’Institut national de la cartographie (INC). Une initiative qui devrait mobiliser les équipes de l’INC trois mois durant et qui a donc donné lieu à un lancement officiel des opérations de terrain ce 27 août 2024 par le ministre de l’Habitat en personne, Ludovic Megne Ndong.

Durant cette période, se sont plus de 80 agents de l’Institut national de la cartographie qui seront mobilisés sur le terrain afin de collecter des données techniques essentielles qui viendront répondre à cinq enjeux clairement identifiés. Un travail qui, comme l’a rappelé Ludovic Megne Ndong, s’inscrit dans le cadre des missions de l’INC, qui sont « d’élaborer des programmes nationaux de cartographie ».

5 projets visés par le programme « INC PROG 2024 »

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Habitat. En effet, s’exprimant devant les agents de l’INC, Ludovic Megne Ndong a rappelé les enjeux de cette mission qui s’étalera dans un premier temps dans le Grand Libreville avant de s’étendre à l’intérieur du pays « La modernisation et la densification du réseau géodésique ; La campagne des prises de vues aériennes des 9 capitales provinciales ; La mise à jour des plans de 19 villes ; La réalisation des cartes touristiques des 9 provinces, La réalisation des 58 cartes administratives provinces et départements ».



Autrement dit, au terme de ce travail qui connaîtra un exercice 2025, l’INC aura par exemple mis en place « des stations GPS qui donnent la position en temps réel sur l’ensemble du territoire » des outils de planification urbaine en vue de répondre à la problématique du plan d’occupation des sols. Il faut dire que pour l’exercice 2024, ce programme nécessaire au développement voulu par tous a coûté à l’Etat pas moins de 1,8 milliards de Fcfa. Conscient des enjeux pour le pays, le chef du département de l’Habitat a donc eu un message pour ces agents qui sillonneront les 9 provinces « Je vous recommande donc d’avoir un esprit professionnel dans la collecte, l’analyse, le traitement et la diffusion des données collectées », a déclaré Ludovic Megne Ndong.