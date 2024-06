Gabon : près de 158 200 tonnes de ciment produites au premier trimestre 

Ecouter l'article

Engagées dans une politique de travaux routiers visant à améliorer l’état des voiries secondaires de la capitale, les autorités de la transition ont opté pour le béton comme matériau principal. Que ce soit au carrefour Acaé, Atong-abè, Michel marine, Akébé et dans bien d’autres zones actuellement en chantier, le béton est le matériau de base. Résultat de cet effort visant à améliorer le quotidien des populations, le secteur de la production de ciment s’est fortement raffermi au premier trimestre 2024 atteignant 158 200 tonnes.

C’est ce qui ressort de la note de conjoncture sectorielle, élaborée par la direction générale de l’économie et de la politique fiscale. Au premier trimestre 2024, la production de ciment s’est améliorée de 9,6% par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, la production de ciment augmente donc de 10,3% pour atteindre 158 200 tonnes. Une progression qui s’explique largement par la bonne tenue du carnet de commandes, notamment au niveau des BTP avec la construction de routes en béton.

En effet, nécessitant une consommation de ciment accrue, ces routes en béton qu’on voit se multiplier à travers la capitale, augmentent naturellement la demande locale de ciment, ce qui a une incidence sur la production nationale d’une part et les importations de l’autre. Véritable stimulus économique, elles ont fortement contribué à doper la production et les ventes des opérateurs de ce secteur, dont certains entendent d’ailleurs investir des sommes colossales très prochainement pour améliorer leurs capacités.

« Quand le bâtiment va tout va! »

Avec également des ponts et autres ouvrages d’art en béton prévus par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) à l’intérieur du pays d’ici 2026, nul doute que ces chiffres de production du ciment du premier trimestre, largement au-dessus de ceux d’il y a un an (141311 tonnes à la même période en 2023), vont continuer de s’améliorer. Des chiffres qui ont par ailleurs permis de doper le volume des ventes qui passent à fin mars à 156650 tonnes pour un chiffre d’affaires de près de 12,6 milliards de FCFA.



Confortant l’idée que « quand le bâtiment va tout va! », ces données confirment l’idée que l’investissement public dans les infrastructures notamment, est d’un véritable apport pour notre économie. A noter qu’en plus de stimuler la croissance de ce secteur, ces routes en béton offrent des avantages indéniables en termes de durabilité et de développement économique.