Gabon : 5 ans d’emprisonnement en cas d’utilisation de l’identité numérique d’autrui 

Alors que le numérique occupe une place prépondérante dans le quotidien des Gabonais, il est à déplorer un usage peu orthodoxe de cette sphère virtuelle par certains individus aux attitudes incompatibles avec le vivre-ensemble. C’est le cas de l’utilisation de l’identité d’autrui aux fins nuisibles qui expose l’auteur à 5 ans d’emprisonnement ferme assortis d’une amende de 10 millions FCFA.

Contrairement aux idées reçues, les réseaux sociaux ne sont pas des espaces de non-droit. Toute chose qui implique retenue et bon sens de la part de celles et ceux qui y gravitent. Pourtant, au fil des jours, certains internautes s’appuyant sur une notoriété virtuelle reposant sur une solidarité peu objective, se jettent les mains liées dans l’invective et autres pratiques illégales.

Attention, prison !

Au nombre d’instruments à la portée des victimes d’agressions de toutes sortes, la loi n°027/2023 du 12 juillet 2023 portant réglementation de la cybersécurité et de la lutte contre la cybercriminalité en République Gabonaise s’érige en gendarme contre les comportements déviants des acteurs de la toile. Le législateur gabonais pose ainsi un cadre répréhensif contre les infractions portant atteinte à l’intégrité.

À ce propos, l’article 73 dispose que « quiconque utilise frauduleusement I’identité numérique d’un tiers ou une ou plusieurs données permettant de l’identifier, dans I’intention de nuire à autrui, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 10.000.000 de francs au plus ». Aussi, ladite loi prévoit qu’en cas de récidive, les peines sont portées au double.