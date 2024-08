Gabon : plus de 10 000 enfants vaccinés dans la région sanitaire Nord

Ecouter l'article

Du 12 au 16 août 2024, les autorités sanitaires du Gabon en collaboration avec l’organisation mondiale de la Santé (OMS) ont sillonné la province du Woleu-Ntem dans le cadre de la campagne de vaccination intensifiée qui s’est déroulée dans toute la région. En effet grâce à la collaboration des parents, les agents vaccinateurs ont pu protéger plus de 10 000 enfants à l’aide des vaccins. Une initiative encourageante qui favorisera la hausse de la couverture vaccinale dans notre pays.

On ne le dira jamais assez et en dépit de certains compatriotes qui demeurent à ce jour réfractaires à l’idée de vacciner leurs enfants, la vaccination est le premier moyen pour lutter contre les maladies graves voire mortelles qui affectent très souvent les tout-petits. Conscient de cela, une vaste campagne de vaccination qui s’inscrit dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV) du ministère de la Santé soutenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fond des nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a été lancé dans la province du septentrion du 12 au 16 août 2024 au cours de laquelle plus de 10 000 enfants âgés de 0 à 14 ans ont pu être vaccinés.

Le Woleu-Ntem favorable à la vaccination

Pour les autorités sanitaires, aucune zone reculée ne doit rester en marge et aucun individu ne doit être laissé pour compte. Après avoir été sensibilisés sur le fait que les vaccins sauvent des vies, les populations de Minvoul notamment les peuples autochtones Baka dans le département du Haut-Ntem n’ont pas hésité à prendre part activement à cette campagne de vaccination. Bon nombre de nouveau-nés ont reçu leur première dose de vaccin antipoliomyélitique oral (VPO), une dose de protection très importante pour les nourrissons.

Notons que ce sont au total 5 départements de la province du Woleu-Ntem qui ont été sillonné par les 7 équipes de mobilisation sociale du ministère de la Santé. Par ailleurs, près de 800 femmes enceintes ont également été vaccinées contre le tétanos. Il est important de souligner que la vaccination est un droit fondamental pour chaque enfant, d’où l’importance de sensibiliser les familles car c’est un moyen pour améliorer leur santé et contribuer à la réduction de la mortalité infantile.