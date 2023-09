Gabon : passation de commandement entre le Gén. Brice Oligui Nguema et le Col. Antoine Balekidra

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 18 septembre 2023, l’État-Major de la Garde Républicaine a servi de cadre à la cérémonie de passation de commandement entre le Général de brigade Brice Oligui Nguema et le Colonel Antoine Balekidra. Ainsi, ce dernier aura désormais pour mission d’assurer le commandement de ce corps des Forces armées gabonaises (FAG).

Nommé lors du premier Conseil des ministres de la Transition qui s’est tenu le 12 septembre dernier, le Colonel Antoine Balekidra a officiellment pris ses fonctions Commandant en Chef en Second de la Garde Républicaine. C’est donc au cours d’une cérémonie qui s’est voulue sobre que s’est déroulé cette passation de charge sous le regard admiratif des troupes lundi dernier.

Colonel Antoine Balekidra aux commandes de la GR

Ainsi, selon le communiqué de la présidence de la transition, le Colonel Antoine Balekidra est promu Commandant en Chef en Second de la Garde Républicaine et seconde à ce poste le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition, Chef de l’État, Commandant en Chef de la Garde Républicaine ; L’événement a été ponctué par la remise symbolique des attributs de commandement par son supérieur hiérarchique, une parade militaire ainsi qu’un passage en revue des troupes.

Lors de son intervention, le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a instruit les différentes unités à obéir à leur nouvelle hiérarchie et aux instructions du nouveau commandant en chef en second. Il convient de rappeler que la GR est garant de la sécurité de la première institution du pays aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Une compétence étendue aux personnalités publiques en visite au Gabon. Créé en 1964 en marge du coup d’État échoué sur Léon Mba, la Garde républicaine comprend plusieurs unités et est régi par le décret n°003/96 du 06 mars 1996.