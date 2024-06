Gabon : paquet de cigarette à 10 000 FCFA, interdiction de fumer dans les lieux publics, à quand l’application ?

Follow on X

Si ce 31 mai 2024 le Gabon a célébré la journée mondiale sans tabac, comme les autres pays membres de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte contre le tabac, la question des actions menées ces dernières années pour venir à bout de ce fléau continue de faire débat. En effet, alors que le pays dispose d’un cadre réglementaire et de proposition pour lutter plus efficacement contre le tabagisme, la mise en œuvre effective serait pour l’heure rangée dans les placards.

Placé sous le thème « Protéger les jeunes de l’ingérence de l’industrie du tabac » cet évènement a été l’occasion pour le Premier Ministre Raymond Ndong Sima de rappeler les efforts du gouvernement dans la lutte contre ce fléau. Des efforts perceptibles à travers la mise en place, en collaboration avec plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), de campagnes de sensibilisation à l’endroit des plus jeunes.

Lors de son discours de circonstance, le chef du gouvernement a d’ailleurs rappelé l’importance que revêt cette thématique qui doit interpeller les pouvoirs publics. « Notre pays, qui concentre tous les travers de la modernité, n’échappe évidemment pas à ces constats d’une croissance de la diffusion du phénomène tabagique, en particulier chez les jeunes », a indiqué Raymond Ndong Sima.

Des mesures de lutte contre le tabagisme inappliquées !

Toutefois, les actions de lutte contre le phénomène du tabagisme demeurent inefficaces au vu de la propension des jeunes qui s’adonnent à la consommation de la cigarette. Une inefficacité pour le moins incompréhensible alors que le gouvernement dispose d’un cadre réglementaire plus dissuasif. C’est notamment le cas du décret n°0287/PR/ MSPSSN du 17 mai 2016 portant interdiction de fumer dans les lieux ouverts au public ou encore le décret n°0285/PRJMSPSSN du 17 mai 2016 interdisant « la publicité, le parrainage, la promotion et sponsoring du tabac et de ses produits dérivés » qui malheureusement n’a jamais fait l’objet d’une application stricte par les pouvoirs publics.

D’ailleurs, en son temps, l’ancien ministre de la Santé, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, profitant de son intervention lors du forum spécial d’échange sur la lutte contre le tabagisme le 31 mai 2023, s’était dit favorable à une hausse du prix de la cigarette. Ainsi, le paquet de cigarette devait passer de 1 000 FCFA à 10 000 FCFA. Sauf que malgré ces déclarations de bonne intention, ces mesures n’ont jamais été appliquées, suscitant dès lors des questionnements sur la réelle volonté du gouvernement de mettre un terme à ce phénomène.