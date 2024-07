Gabon : Libreville hôte du premier festival de la bière ce vendredi 19 juillet

Ecouter l'article

La société de brasseries du Gabon a annoncé le 9 juillet 2024, la première édition du festival de la bière dénommé « Festibière » qui se tiendra du vendredi 19 au samedi 20 juillet 2024 à la baie des rois de Libreville sur le front de mer à partir de 18 heures. Un événement unique en son genre qui rassemblera l’ensemble des librevillois autour d’une compétition qui opposera des consommateurs de bière avec à la clé de nombreux lots à gagner.

L’unique brasseur de bière au Gabon s’est donné pour mission de toujours satisfaire et clientèle et de participer activement à son épanouissement. A cet effet, la société de brasserie organise un festival de bière à Libreville du 19 au 20 juillet 2024. Une initiative qui a pour objectif de réunir les populations, d’égayer cette période de vacances, de permettre aux personnes qui effectueront le déplacement de découvrir les produits SOBRAGA qui leur sont encore inconnus. Cet événement est une célébration de la culture brassicole où les amateurs pourront explorer une diversité de bières tout en profitant d’une atmosphère festive et animée.

Des bières au prix d’usine

En effet, « Festibière » est un événement qui se tiendra sur deux jours au cours duquel SOBRAGA présentera une variété de ses bières. Ce festival offre aux participants l’occasion de déguster différents styles de bières dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Durant ces moments festifs il y aura des animations dans les différents stands, des jeux de plein air, des compétitions amicales, des démonstrations de brassage, et des stands de nourriture, ainsi que des espaces de consommations. Il faut dire que les participants auront l’opportunité de payer les bières au prix d’usine « et non pas comme dans les bars ».

Au cours de ce festival de bière les participants pourront déguster une large gamme de bières, y compris des variétés artisanales et même des créations spéciales ou saisonnières. L’occasion est donc donnée aux amateurs de bière de socialiser, de discuter avec les brasseurs et découvrir de nouvelles saveurs. Non sans manquer des séances éducatives telles que des dégustations guidées, des présentations sur les styles de bière, l’histoire de la brasserie et même des discussions sur les tendances de l’industrie brassicole. Rendez-vous le 19 juillet 2024 à la baie des rois.