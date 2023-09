Gabon : offres d’emplois Owendo mineral port

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de son Programme d’insertion professionnelle de jeunes ingénieur(e)s diplômé(e)s, Owendo Mineral Port (OMP) recrute, au Gabon, des jeunes ingénieur(e)s diplômé(e)s. Profil :- Âgé(e) de 25 ans ou moins ;- Récemment diplômé(e) (moins de 2 ans) ;- Diplômé(e) en master production, génie industriel ou diplôme similaire ;- Entre 0 à 2 ans d’expérience professionnelle ;- Bilingue (français-anglais) ;- Dynamique ;- Ouvert(e) d’esprit ;- Volonté d’acquérir de nouvelles compétences, de s’approprier nos valeurs et de travailler dans un environnement multiculturel.Votre profil correspond ? Prière d’envoyer votre CV au plus tard le mardi 10 octobre 2023 à l’adresse suivante : recrutement.omp@arisenet.com

Owendo Mineral Port (OMP) recrute des marins au Gabon !Profil : – Être qualifié STCW 2020 (convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille) ;- Être titulaire d’une licence de maître – 1re classe – catégorie IV ;- Être titulaire d’un certificat de formation en Technique Personnelle de Survie en mer (PST) ;- Être titulaire d’une licence ou d’un master ;- Minimum 1 an d’expérience professionnelle dans le domaine de la navigation maritime ;- Permis de conduire : 1 classe – catégorie IV (bateau de navigation intérieure), 2° classe – IV (bateau de navigation intérieure) ;- Avoir des notions dans la lutte contre les incendies ;- Connaitre les notions de premiers secours en mer ;- Anglais basique requis.Votre profil correspond ? Prière d’envoyer votre CV au plus tard le mardi 10 octobre 2023 à l’adresse suivante : recrutement.omp@arisenet.com

Owendo Mineral Port (OMP) recrute des opérateurs au Gabon !Profil : – Bac +2 ;- Diplômé en mécanique, électricité ou maintenance ;- 2 à 3 ans d’expérience professionnelle ;- Être âgé(e) entre 25 et 35 ans ;- Permis de conduire G – chauffeur poids lourd.Votre profil correspond ? Prière d’envoyer votre CV au plus tard le mardi 10 octobre 2023 à l’adresse suivante : recrutement.omp@arisenet.com