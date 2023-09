Gabon : l’ancienne ministre Antonella Ndembet en partance pour la France ?

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après avoir échoué à la tête du ministère de la Justice sous Ali Bongo Ondimba, l’ancienne chancelière serait tentée par une fuite au pays de Marianne. Si rien n’est certain, une chose est sûre c’est qu’Erlyne Antonella Ndembet Damas s’est rendue au consulat de France le mardi 12 septembre dernier.

C’est à bord d’un véhicule cross-over gris que l’ancienne ministre de la Justice s’est discrètement rendue au Consulat de France au Gabon à Batterie 4. Accompagnée d’un jeune homme, Erlyne Antonella Ndembet Damas a été reçue par les services consulaires. D’ailleurs, des sources autorisées soutiennent qu’elle pourrait bientôt quitter le pays.

En long ou court séjour pour la France ?

C’est l’interrogation alors même qu’elle n’avait pas encore procédé à la traditionnelle cérémonie de passation de charges, l’ancienne ministre de la Justice se serait donc hâtée de solliciter des documents de voyage pour se rendre en France. Malheureusement, la cause de cette demande n’a pas été donnée.

Soucieux du caractère confidentiel de cette procédure administrative, les services consulaires de France ont rechigné à révéler à la rédaction de Gabon Media Time (GMT) la durée du séjour en terre française. Toutefois, une chose est d’ores et déjà sûre c’est que l’ancienne ministre envisage de s’y rendre dans les tout prochains jours.

Des velléités de fuite du CTRI

Si l’ancien membre du gouvernement peut se targuer d’avoir été adoubé par Ali Bongo Ondimba durant les 3 dernières années, l’orientation donnée par le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema semble mettre en alerte les privilégiés du système PDG-Bongo. À ce titre, celle que beaucoup présentent comme un soutien de Sylvia Bongo Ondimba pourrait faire preuve d’anxiété.

Rappelons que les premières heures qui ont suivi la prise de pouvoir par les militaires ont été marquées par une chasse aux sorcières dont les principales cibles ne sont autres que « la Young Team » et les pro Ali et Sylvia Bongo Ondimba. Toute chose qui met en alerte les personnes qui gravitent autour de cette galaxie nauséabonde vomie par les populations de tous les coins et recoins du Gabon. Nous y reviendrons !