Gabon : OCT main dans la main avec les acteurs portuaires

L’entreprise Owendo Container Terminal (OCT) a organisé, le 12 septembre 2024, une rencontre avec divers acteurs du secteur portuaire gabonais, incluant la Douane gabonaise, des représentants des syndicats des transitaires et des prestataires agréés. Cette initiative visait à optimiser les opérations portuaires et à fluidifier le processus de manutention, essentiel face à l’augmentation continue des flux portuaires.

Lors de cette réunion, les participants ont pu visiter les bureaux commerciaux du port afin de réexaminer la procédure de sortie des conteneurs à l’import. Les discussions ont notamment porté sur la localisation du scanner et sur des propositions de dématérialisation des procédures douanières. Le but étant de simplifier les formalités administratives, garantissant ainsi une plus grande efficacité dans la chaîne logistique.

OCT engagé à une mutualisation fructueuse

C’est en tout cas ce qu’a assuré le Directeur général de l’OCT. « Cette rencontre témoigne de notre engagement à travailler main dans la main avec nos partenaires pour améliorer sans cesse nos processus. En rationalisant les procédures et en renforçant l’efficacité opérationnelle, nous sommes convaincus que cela profitera à l’ensemble des acteurs de la chaîne logistique gabonaise », a déclaré Laurent Goutard.

Non sans manquer de mettre en ligne de mire la rationalisation des procédures qui se veut bénéfique pour tous les acteurs de la chaîne logistique gabonaise. Les participants ont également été conviés à une visite guidée du terminal. Permettant de constater les améliorations et modernisations récentes des infrastructures d’OCT. De quoi faciliter la compréhension des enjeux actuels et identifier des pistes d’amélioration concrètes pour l’avenir.

Par sa part, l’OCT s’est dit déterminé à poursuivre ses efforts de modernisation et d’optimisation. Afin non seulement de répondre aux exigences croissantes du commerce international mais aussi de contribuer significativement au développement économique du Gabon. Cette approche collaborative illustre une volonté d’avancer ensemble vers un port plus efficient et compétitif. Toute chose qui est en phase avec la dynamique des autorités de la transition.