ANAC : renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest et du Centre

Du 16 au 20 septembre 2024, Banjul, la capitale de la Gambie, a accueilli un atelier régional majeur sur le Plan national de sécurité de l’aviation (NASP). Cet événement, organisé par le Bureau régional Afrique de l’Ouest et du Centre (WACAF) de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en collaboration avec l’Autorité de l’aviation civile de la Gambie (GCAA), a réuni des représentants de plusieurs États de la région. Cet atelier s’inscrit dans le cadre des efforts de l’OACI pour soutenir l’amélioration continue de la sécurité aérienne tout en harmonisant les plans nationaux au niveau régional.

L’atelier, qui s’est tenu au Centre international de conférences Sir Dawda Kairaba Jawara, a été animé par messieurs Martin Maurino et Kebba Jammeh, respectivement officier sécurité à Montréal et au bureau régional de Dakar. Plus de 50 participants venus des pays membres du WACAF, dont le Gabon, ont pris part à cet événement.

Un atelier dédié à la sécurité aérienne

Durant cet atelier, les échanges et sessions pratiques ont permis aux participants de mieux appréhender le Plan régional pour la sécurité de l’aviation (RASP-AFI) et de développer les compétences nécessaires pour la mise en œuvre d’un NASP efficace. Les discussions ont porté sur l’identification des risques nationaux pour la sécurité opérationnelle ainsi que sur les défis organisationnels, tels que la mise en place des programmes nationaux de sécurité (PNS). En parallèle, des initiatives ont été planifiées pour résoudre ces problématiques, renforçant ainsi la coopération régionale en matière de sécurité aérienne.

Une approche stratégique pour la gestion de la sécurité

L’un des principaux axes abordés durant cet atelier concernait la gestion stratégique de la sécurité dans l’aviation civile, incluant les objectifs, cibles et indicateurs nationaux de sécurité. Le renforcement de la gestion des risques aéroportuaires, la modernisation des infrastructures et l’augmentation du trafic aérien ont également été au centre des préoccupations. Ces échanges ont offert une occasion unique pour les représentants des différents États de partager leurs expériences et de formuler des solutions innovantes face aux défis communs.

Vers un renforcement de la sécurité aérienne en Afrique

À l’issue de cet atelier, les participants ont salué la qualité des échanges et des supports pédagogiques fournis. La délégation gabonaise a particulièrement souligné l’importance des mécanismes consolidés et des concepts actualisés, qui permettront à l’équipe projet de finaliser le Plan national de sécurité de l’aviation (NASP) du Gabon d’ici la fin de l’année 2024, conformément aux directives mondiales de l’OACI dans le cadre du Plan pour la sécurité de l’aviation dans le monde (GASP).

Une vue de la délégation Gabonaise © D.R.

La cérémonie de clôture, marquée par la présence des autorités gambiennes, a également été l’occasion de rencontres bilatérales. Le directeur général de l’aviation civile de la Gambie, a exprimé sa gratitude envers le directeur général de l’ANAC Gabon, le général de brigade Éric Tristan Franck Moussavou, pour son engagement constant en faveur d’une collaboration régionale stratégique.

Ces interactions ont renforcé les liens entre les pays de la région, laissant entrevoir des perspectives positives pour une sécurité aérienne accrue en Afrique de l’Ouest et du Centre. Cet atelier marque un pas important dans la coopération régionale pour l’amélioration de la sécurité aérienne, face à des enjeux croissants et des défis à surmonter dans un secteur en constante évolution.