Gabon : le projet de loi de finances rectificative 2024 adopté par le Sénat de Transition

La présidente du Sénat de Transition, Paulette Missambo, a présidé ce 14 octobre 2024 les travaux de la séance plénière qui avait trois points inscrits à l’ordre du jour parmi lesquels, l’examen du projet de loi de finances rectificative 2024. Au terme de plusieurs heures de débats, les sénateurs de la Transition ont adopté ledit texte à l’unanimité.

C’est la commission des lois des finances, du budget et des comptes publics du Sénat, qui a présenté le projet de loi portant modification de certaines dispositions de la loi n°005 /2023 du 22 janvier 2024 déterminant les Ressources et les Charges de l’État pour I’année 2024. Après avoir été adopté quelques jours plus tôt à l’Assemblée nationale de Transition, c’est à l’unanimité que la chambre haute du parlement a, à son tour, adopté le texte.

Budget équilibré en recettes et en dépenses à 4 493,4 milliards de Fcfa

Après avoir initialement fixé en janvier dernier ses hypothèses à 4 162 milliards de Fcfa, le budget de l’Etat équilibré en recettes et en dépenses pour l’année 2024 est donc désormais réévalué à 4 493,4 milliards de Fcfa, au terme du vote par les députés et sénateurs de la loi de finances rectificative 2024. Il s’agit d’une hausse de 331,4 milliards de Fcfa, qui s’appuie sur des hypothèses arrêtées par le cadrage macroéconomique et budgétaire.



Selon les autorités, cette révision des hypothèses tient à une amélioration de la conjoncture économique nationale et internationale, comparativement au contexte ayant permis de dégager les hypothèses initiales. Notons que les sénateurs de la Transition ont également été amenés à examiner le projet de loi portant règlement définitif du budget de l’Etat pour la gestion de l’année 202. Un texte vise, selon le communiqué, au « renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques ».