Gabon : Ndende, Lebamba, Mandji, les autres étapes de la tournée du Mouvement Gabao dans la Ngounié

Après l’Estuaire, le Woleu-Ntem et le Moyen-Ogooué, le Mouvement Gabao a poursuivi sa tournée nationale dans la province de la Ngounié, où les équipes ont entamé des causeries le 7 août 2024 dans plusieurs quartiers de Mouila. Étape au terme de laquelle Franck Nguema, président du Mouvement Gabao et ses camarades se sont rendus à Ndende, Lebamba, puis Mandji, chefs-lieux respectifs des départements de la Dola, de la Louetsi-Wano et de Ndolou.

Le Mouvement Gabao est un parti politique situé au centre de l’échiquier politique et qui se donne une ambition politique nationale. C’est tout le sens des efforts portés par les membres de son équipe dirigeante, qui ont entamé depuis le 15 mai dernier une tournée nationale de présentation du parti, de l’offre politique et d’implantation des comités locaux. Les localités de Ndende, Lebamba et Mandji, dans la province de la Ngounié, opérées les 9 et 10 août 2024, participent de cette ambition qui pourrait à terme faire du Mouvement Gabao l’une des formations politiques incontournables du paysage politique national.

Le Mouvement Gabao désormais implanté dans la Ngounié

Avec les étapes de Mouila, Ndende, Lebamba et Mandji, où de nombreuses causeries ont eu lieu au sein de différents quartiers, avec à chaque fois l’installation de représentants, le Mouvement Gabao peut se targuer d’une implantation effective dans la Ngounié, ces localités constituant les principales villes de la province. En effet, les Délégués des comités locaux installés feront vivre le parti au sein de ces territoires, et auront à cœur d’entretenir un lien entre la base politique et la direction du parti.

Notons qu’au terme de l’étape de la Ngounié, les équipes ont regagné Libreville, avant de pouvoir poursuivre la tournée dans le reste des localités. Il faut dire qu’à cette étape de ce périple national, ce sont près de 140 causeries de proximité qui ont été animées, pour plus de 30 000 Gabonais touchés par des propositions concrètes en lien avec le pouvoir d’achat, la justice sociale, la démocratie, l’Etat de droit et le développement économie.