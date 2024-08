Nécrologie : décès de Vincent Essone Mengue, ancien maire d’Oyem !

Ecouter l'article

Né le 4 janvier 1946 à Oyem, Vincent Essone Mengue, l’icône du chef-lieu du Woleu a passé l’arme à gauche dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 août 2024 des suites d’une longue maladie. Ancien ministre et maire de la commune d’Oyem à la faveur de 3 mandats entre 1997 et 2018, l’homme laisse un vide incommensurable dans la sphère politique.

Tel un baobab qui s’écroule, l’évocation du départ de nom Vincent Essone Mengue est le révélateur d’un vide difficile à combler même dans le temps. Pourtant, la séparation a bien été effective cette nuit entre le monde des vivants et l’illustre acteur politique né le 4 janvier 2024 à Oyem. 78 ans plus tard, celui qui a su s’ériger en « maire par excellence à Nkoum Ekeign » a tiré sa révérence.

78 ans de traces indélébiles !

Si pour le commun des gabonais, Vincent Essone Mengue est le maire d’Oyem, l’homme politique justifie d’un parcours des plus appréciables. Chargé d’études au Commissariat au Plan et au Développement de 1978 à 1980 puis conseiller du ministre de l’Agriculture, des Eaux et Forêts de 1980 à 1983, il sera promu directeur général du ministère des Petites et Moyennes entreprises de 1983 à 1990.

Après avoir occupé les fonctions du directeur général de l’Agence nationale de promotion des Petites et Moyennes Entreprises de 1990 à 1991, Vincent Essone Mengue fera une entrée remarquable en politique puisqu’il briguera 3 mandats à la tête d’Oyem entre-temps il intègre le gouvernement en qualité de ministre des Petites et moyennes entreprises, de l’Économie sociale et de la Lutte contre la pauvreté de 2007 à 2009.