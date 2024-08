Gabon : l’État sollicite l’expertise ivoirienne pour la relance de l’économie de l’hévéa

Ecouter l'article

Afin de créer un partenariat public privé entre l’État gabonais et la société ivoirienne Agro-source, spécialisée dans la culture et la commercialisation de l’hévéa, le Directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage, et de la Pêche, Sidoine Akoubou s’est rendu à Abidjan en Côte-d’Ivoire. Une visite de travail au cours de laquelle la question de la relance de l’économie de l’hévéa a été au centre des échanges.

Le développement de la filière hévéicole au Gabon est une ambition des plus hautes autorités de la transition. Dans l’optique d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le secteur agricole, un mémorandum d’entente entre le gouvernement gabonais et la société ivoirienne Agro-source aura lieu dans les temps à venir. Un partenariat stratégique qui vise à relancer l’économie de l’hévéa et ce dans le but de développer cette filière qui permettra de créer des emplois.

Le développement de l’hévéa une ambition du gouvernement de transition

Fort de son expertise, le patron d’Agro-source s’est dit prêt pour accompagner le Gabon. « Ce partenariat permettra de rendre au Gabon son passé agricole qu’il avait auparavant » a déclaré Mohammed Adnan. Pour le Directeur de cabinet du ministre de l’Agriculture, de l’Élevage, et de la Pêche, Sidoine Akoubou cette visite a permis d’approfondir les négociations. « Je suis très satisfait de cette visite. Elle nous a permis de nous rendre compte de ce qui se fait localement avec les jeunes qui sont motivés et compétents ». Non sans manquer de rappeler que dès son retour au Gabon, il devra rendre compte aux autorités compétentes notamment le Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema.

Agro-source se positionne comme une multinationale agro-industrielle, se spécialisant dans le négoce, le développement et la gestion de projets agricoles en Afrique. Un véritable partenaire stratégique clé pour les entreprises du secteur minier en concevant et en mettant en œuvre des projets agricoles intégrés destinés aux populations rurales. Un accompagnement qui contribuera à la diversification de l’économie du Gabon.