Gabon : Chad Boundianza Bambela meilleur élève du pays avec 19,93 sur 20

Le concours national des meilleurs élèves, session juin 2024, a révélé des performances académiques exceptionnelles. Parmi les nombreux les plus brillants, Chad Boundianza Bambela s’est distingué avec une note remarquable de 19,93 sur 20, le consacrant ainsi meilleur élève du Gabon.

Lancé en 2021 par la ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, le concours national des meilleurs élèves vise à promouvoir et récompenser l’excellence académique. Cette initiative met en avant des valeurs essentielles telles que le travail, la discipline et la rigueur. Pour cette 4ème édition, la province de l’Estuaire a brillé grâce à l’extraordinaire performance de Chad Boundianza Bambela. Ce jeune prodige, avec sa note quasi parfaite, a surclassé ses concurrents en s’imposant comme un modèle de réussite académique.

L’Estuaire, la province la plus performante

Inscrit au lycée privé Mbele en classe de 6ème, Chad Boundianza Bambela a manqué de peu la note parfaite de 20/20. Cet établissement, plusieurs fois cité parmi les meilleurs du pays, est reconnu pour la rigueur et l’excellence de son enseignement. De manière générale, l’enseignement privé a enregistré les meilleures performances cette année. Cela traduit l’existence d’un environnement propice à l’apprentissage, à la discipline et à la réussite, des caractéristiques qui font défaut ces dernières aux les établissements publics.

En outre, cette année, tous les premiers des classes intermédiaires sont scolarisés dans la province de l’Estuaire, à l’exception de la classe de Seconde LE, où le premier élève, avec une moyenne de 15,08 sur 20, est issu de l’Ogooué-Maritime. Dans l’enseignement technique, c’est à nouveau l’intérieur du pays qui se distingue avec notamment l’Ogooué-Maritime qui a consacré le plus de candidats à la première place du podium suivi du Haut-Ogooué.

Si ces résultats sont impressionnants, l’écart entre l’Estuaire et les autres provinces et celui entre l’enseignement privé et public devraient interpeller les autorités sur la nécessité de placer les élèves dans les mêmes conditions d’apprentissage.