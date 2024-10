Musique : la Gabonaise Pamela Badjogo en lice pour les Grammys

Ecouter l'article

L’information a été donnée par Afrovibes Le Blog via le réseau social Facebook ce vendredi 04 octobre 2024. En effet, l’auteure compositrice, Pamela Badjogo a été nominée pour les Recording academy et Grammys avec son dernier album « Yieh ». L’occasion est donc donnée au public gabonais de soutenir massivement notre compatriote qui est l’ambassadrice de la culture gabonaise en Afrique et de par le monde, comme ce fut le cas il y a quelque temps pour le rappeur Benjamin Epps.

Nominé à la 64ème édition des Grammy Awards dans la catégorie « Best Global Music Album » en 2021 avec l’album « Kaba » qui signifie « le partage » en langue nzebi, Pamela Badjogo continue de plaire à travers sa musique entraînante. Cette fois ci, la gabonaise est en lice pour les Recording academy et Grammys, et présélectionnée dans deux catégories de musiques, avec son dernier album studio intitulé « Yieh ». Un album toujours disponible sur toutes les plateformes de téléchargement de musique à l’instar de Gstoremusic.

Pamela Badjogo en lice pour les Grammys

C’est donc dans 2 catégories que sont « Best Global Music Album pour son album Yieh et Best African Music Performance pour la chanson Letondo » que Pamela Badjogo qui représente le vert, jaune, bleu pourrait décrocher sa première nomination. Pour se faire, les amoureux de la musique sont invités à « Streamez son album à fond et partagez l’info autant que possible pour que le maximum de membres votants de l’Académie découvre sa musique et vote pour elle » recommande Afrovibes Le Blog sur sa page officielle.

Pamela Badjogo est une musicienne, chanteuse et compositrice d’afro jazz. Née en 1982 sur les rives de sa terre gabonaise, l’artiste à la voix soul bantu qui a longtemps vécu au pays de Modibo Keita a évolué aux côtés des pointures de la musique malienne à l’instar de Salif Keita, Oumou Sangaré ou encore Cheick Tidiane Seck, réside désormais en France. Notons que « Yieh » est le 3ème album de la chanteuse dans lequel elle raconte une histoire universelle principalement celle de la résilience.