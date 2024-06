Gabon : les travaux de réhabilitation de l’axe Sibang-Bambouchine toujours au point mort

Ecouter l'article

Si les populations du quartier Bambouchine avaient vécu le lancement des travaux de réhabilitation de l’axe Sibang-Bambouchine comme un espoir, cette joie n’aura été que de courte durée. En effet, depuis février dernier, date du démarrage du chantier, aucune véritable avancée, c’est le statu quo. Une situation que les habitants ont déplorée ce samedi 15 juin 2024 au micro de Gabon Media Time.

Dans le cadre de la réhabilitation des voiries urbaines du Grand-Libreville, le Comité pour la transition et le restauration des institutions (CTRI) a inscrit au rang des projets prioritaires la réhabilitation de la route Sibang-Bambouchine située dans le 6ème arrondissement de la capitale. Seulement, les travaux n’évoluent pas à un rythme souhaité par les riverains toujours en proie à des difficultés pour se déplacer.

Toujours pas de route pour les habitants de Bambouchine

Cinq mois plus tard, l’espoir des populations semble s’éteindre. En pénétrant dans cet immense quartier, le constat est frappant. Bambouchine n’a pas connu de changements majeurs. Aucune présence d’engins tout le long du chantier. Que se passe-t-il, pourquoi les travaux peinent-ils à démarrer ? Les populations ont tenu à apporter plus de précisions. « Ici à Bambouchine c’est triste et désolant, pourtant nous sommes dans le 6ème arrondissement mais on dirait un village. Nous avons dansé quand on nous a informé que les travaux de la route se feront, puis rien à ce jour. Vivre ici c’est un calvaire » a déclaré Telesphore Edou, un habitant du quartier.

Un véritable calvaire pour lequel ces derniers en appellent à l’intervention des plus hautes autorités de la transition, car leur bien-être est véritablement menacé. « Nous sommes des personnes du 3ème âge, la route qui est censée nous aider en cas d’urgence dans la nuit, il n’y en a pas. Que les autorités de la transition fassent quelque chose pour nous aider. Nous comptons sur le pouvoir en place » a confié le Chef du quartier. Gageons que leur cri de détresse parviendra véritablement aux oreilles du Chef de l’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema et les membres de son gouvernement en l’occurrence le ministre des Travaux publics, Flavien Nziengui Nzoundou. Car l’essor vers la félicité n’est pas perceptible au quartier Bambouchine et les populations n’en peuvent plus de vivre ce calvaire.