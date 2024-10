Gabon : les solutions immobilières de Trianon Homes présentés aux agents d’Airtel

Ecouter l'article

Trianon Homes, l’un des acteurs majeurs de la promotion immobilière au Gabon, a marqué un pas important dans son engagement en faveur de l’accès à la propriété en rencontrant le personnel d’Airtel Gabon, leader des télécommunications dans le pays. Cette initiative a permis à l’entreprise immobilière de présenter ses programmes immobiliers innovants et adaptés aux besoins spécifiques des employés d’Airtel, tout en leur offrant des solutions sur mesure pour l’acquisition de biens immobiliers.

Cette rencontre stratégique s’inscrit dans une dynamique d’accompagnement et de soutien aux salariés désireux de devenir propriétaires. Trianon Homes, en partenariat avec Orabank, a dévoilé une solution clé pour faciliter cet accès à la propriété via « le Crédit Immobilier ». Un dispositif offrant un financement avantageux. Ce crédit permet aux salariés d’acquérir des logements avec des conditions financières sur mesure, dont des taux préférentiels et des durées de remboursement allant de 10 à 15 ans. Cette flexibilité offre aux employés une opportunité concrète de concrétiser leurs projets immobiliers en toute sérénité.

En outre, le promoteur a mis en avant son service novateur, Bati Homes, qui accompagne les futurs propriétaires souhaitant construire leur propre maison sur leurs terrains. Ce service inclut un accompagnement personnalisé à chaque étape de la construction, depuis la conception des plans jusqu’à la finalisation des travaux. Cet engagement de proximité vise à rassurer les propriétaires et à garantir la qualité et le suivi des projets dans le respect des normes.

L’un des moments forts de cette présentation a été l’introduction du Programme Fidélité Entreprise, spécialement conçu pour les employés d’Airtel et d’autres entreprises partenaires. Ce programme exclusif offre des avantages compétitifs, dont des réductions et des facilités d’acquisition, rendant l’accession à la propriété plus accessible pour les collaborateurs. Ce programme vient renforcer l’engagement de Trianon Homes à proposer des solutions innovantes et inclusives pour faciliter l’accès à la propriété, en tenant compte des réalités économiques de chaque employé.

Une stratégie de soutien au développement des entreprises et de leurs employés

La démarche de Trianon Homes s’inscrit dans une stratégie plus large visant à soutenir les entreprises locales et leurs employés à travers des solutions immobilières accessibles, transparentes et adaptées. L’entreprise s’engage à faciliter l’accès à des logements de qualité, tout en assurant un cadre juridique sécurisé à ses clients grâce au mécanisme de la Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA). Ce modèle garantit aux acheteurs une acquisition sans risques spéculatifs, tout en assurant la livraison du bien immobilier dans les délais convenus.

Lors de cette rencontre avec les employés d’Airtel Gabon, Trianon Homes a également rappelé sa volonté de « contribuer activement à la transformation urbaine du pays, en mettant en avant ses projets actuels et futurs, pensés pour répondre aux besoins d’une population en constante croissance ». L’accent a été mis sur la qualité des infrastructures proposées, leur respect des normes environnementales et leur capacité à offrir des espaces de vie harmonieux et modernes.

Par cette rencontre avec Airtel Gabon, Trianon Homes démontre une fois de plus sa capacité à s’adapter aux attentes spécifiques des entreprises et à proposer des solutions immobilières sur mesure, répondant aux exigences de qualité et de modernité du marché immobilier.