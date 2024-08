Gabon : Trianon Homes dévoile ses offres exclusives à l’Aéroport Léon Mba jusqu’au 6 septembre

Follow on X

Trianon Homes vous donne rendez-vous à l’Aéroport International Léon Mba pour découvrir des offres immobilières exclusives. Avec plus de 250 logements en Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA), répartis entre les programmes Oasis et Loft Park, c’est l’opportunité idéale pour concrétiser votre projet immobilier. Ne manquez pas la promotion spéciale avec les frais de notaire offerts pour toute acquisition avant le 30 août 2024.

Trianon Homes, leader de la construction et de la promotion immobilière au Gabon, vous invite à découvrir ses offres exceptionnelles à l’Aéroport International Léon Mba jusqu’au 6 septembre 2024. Nous avons aménagé un stand spécialement dédié pour vous présenter nos programmes immobiliers et vous fournir toutes les informations nécessaires pour concrétiser votre projet immobilier.

Venez explorer nos programmes immobiliers avec plus de 250 logements disponibles en VEFA (Vente en l’État Futur d’Achèvement), répartis entre nos deux programmes phares : Oasis, situé à Okala, et Loft Park, situé à Ambowe Charbonnage. C’est l’occasion idéale pour consulter notre catalogue de villas et en apprendre davantage sur nos offres.

Promotion Spéciale : Profitez de notre offre exclusive avec les frais de notaire offerts pour toute acquisition de maison réalisée avant le 30 août 2024. Nos conseillers seront sur place pour vous aider et répondre à toutes vos questions. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au 074980937 ou visiter notre site web : www.trianon-homes.com