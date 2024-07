Gabon : lancement de l’opération de délivrance du NIP dans l’Ogooué Maritime

Ecouter l'article

Après Libreville dans la province de l’Estuaire, Lambaréné dans le Moyen-Ogooué, c’est au tour de Port-gentil d’accueillir la phase de lancement d’obtention du Numéro d’identification personnel (NIP). Selon l’hebdomadaire Gabon Matin, l’opération a débuté le samedi 13 juillet 2024 sous la supervision du gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong.

Si lors de sa récente visite dans la province du Moyen-Ogooué, le Président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema avait annoncé le déploiement de l’opération de délivrance du Numéro d’identification personnel (NIP) dans l’arrière pays, cette annonce s’est matérialisée ce samedi 13 juillet 2024 dans la province de l’Ogooué-Maritime. En effet, le gouverneur de la province Paul Ngome Ayong a ouvert cette opération tant attendue par les populations de Port-gentil en marge du chronogramme initié à Libreville.

L’opération de délivrance du NIP lancée à Port-Gentil

Ainsi, les citoyens dont l’âge varie entre 16 ans et 17 ans pourront se faire enrôler et ainsi que ceux âgés de 18 ans et plus qui sont inscrits sur les listes électorales de 2013 à 2023. Pour ce faire, le gouverneur de la province de l’Ogooué-Maritime a profité de l’occasion pour visiter les sites retenus pour l’enrôlement pour les 4 arrondissements que compte la ville de Port-gentil. « Ce matin, nous avons lancé une opération de délivrance des attestations du Numéro d’identification personnel (NIP), nous invitons donc les populations à venir nombreuses » a déclaré Paul Ngome Ayong.

L’adhésion massive des marigovéens est donc attendue car cette opération à terme, permettra à tous les Gabonais de disposer d’une Carte nationale d’identité numérique. Rappelons que « L’attestation de NIP est un dispositif qui confère à toute personne âgée de 16 ans au moins et résidant au Gabon une identification qui colle à une pièce d’identité et permet de s’assurer que ce numéro d’identification est attribué à un seul individu. Elle n’est pas une carte d’identité mais une identification » avait déclaré le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault, à la faveur d’une conférence de presse le 17 mai dernier.