Gabon : les précisions d’Africa United Airlines sur la suspension du transport des passagers

Africa United Airlines, compagnie commerciale issue des quinze (15) années d’expérience aéronautique d’AVANTIS AVIATION & Services, entreprise gabonaise spécialisée dans le transport aérien, a momentanément suspendu le transport des passagers pour des raisons liées strictement liées à la règlementation, et non pas pour des raisons techniques et encore moins pour des liens avec certains acteurs politiques, comme indiqué dans l’article paru ce jour sur le site internet du journal Direct Infos Gabon.

En effet, depuis le 9 octobre 2023, l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) a décidé, au sortir d’une réunion, de suspendre temporairement les opérations secteur avion de la compagnie sous 48 heures, en attendant que le processus de modification du Certificat de Transporteur Aérien (CTA) pour l’insertion de l’appareil CRJ 200 dans le registre de l’aviation civile gabonais arrive à son terme.

En coordination avec l’ANAC, AVANTIS AVIATION & Services a donc mis en place un plan d’action sous 15 jours pour finaliser ledit processus qui, pour rappel, a été entamé depuis janvier 2023. Au terme, Africa United Airlines pourra reprendre ses vols, au grand bonheur des gabonaises et des gabonais pour qui cette compagnie apporte espoir et alternative en matière de transport aérien.

Créée par des entrepreneurs gabonais ayant une expérience notoire dans le domaine, Africa United Airlines a été financé uniquement par des prêts contractés auprès des banques locales telles que BGFIBank Gabon et Orabank Gabon, qui ont cru en ce projet important pour l’aviation civile gabonaise. Son personnel est à 90% gabonais et ses apprareils, audités par l’ANAC et les entreprises pétrolières, sont en parfaite conformité.

La compagnie compte bien ester en justice pour diffamation…