ANPI : l’exercice clos 2023 jugé satisfaisant

Ecouter l'article

L’Agence nationale de promotion des investissements (ANPI-Gabon) a tenu, le 8 août 2024, son deuxième Conseil d’administration de l’année en session ordinaire. La rencontre présidée par Aimé Popa N’tzoutsi Mouyama a été l’occasion d’examiner les comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 sur une note positive.

Lors de cette session, le président du Conseil d’administration (PCA) de l’ANPI a exprimé sa satisfaction quant à l’état des comptes de l’agence pour l’exercice 2023. Aimé Popa N’tzoutsi Mouyama a souligné que, malgré le contexte politique actuel, l’ANPI a réussi à bonifier son ancrage économique. Consolidant ainsi son rôle crucial dans la promotion de la destination Gabon pour les investisseurs.

Une dynamique positive à l’ANPI

5 mois après son 1er Conseil d’administration qui a permis de valider le budget de 4 milliards pour la réalisation du plan stratégique « ANPI-Dynamique 27 », l’ANPI a de nouveau réuni ses administrateurs autour d’une table. Occasion donnée d’analyser collégialement les comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023. À cet effet, le Comité Ad hoc chargé de la mise en conformité de la comptabilité a rendu compte aux administrateurs des résultats. Pour le PCA, « les comptes se portent bien. C’est l’équerre ».

En outre, depuis le 30 aout 2023, l’ANPI a augmenté ses activités. Un dynamisme qui contribue à rassurer les investisseurs internationaux. Toute chose qui aide à maintenir, voire à accentuer l’attrait pour le Gabon, cette terre propice pour les affaires.

Cette performance témoigne de la résilience et de la bonne gestion de l’agence, qui continue de jouer un rôle stratégique dans l’attraction des investissements au Gabon. Aimé Popa N’tzoutsi Mouyama a néanmoins appelé les autorités à accorder une attention particulière à l’ANPI, dont la mission de promouvoir le Gabon comme une destination de choix pour les investissements demeure plus que jamais essentielle pour le développement économique du pays. « Nous demandons à l’Etat de porter une attention particulière à cette institution qui vend le Gabon », a conclu Aimé Popa N’tzoutsi Mouyama . Non sans manquer de remercier les membres du Conseil d’Administration pour leur contribution dans la conduite des affaires de l’agence.